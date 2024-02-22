Без каких функций и систем украинцы не купят автомобиль — опрос

Водители готовы платить за безопасность. Фото: green-way.com.ua

Большинство украинских автомобилистов при выборе автомобиля ориентируются на наличие в машине прежде всего функций безопасности и средств легкого вождения. Опрос аналитической компании Autolist показал, что у водителей в приоритете.

Об этом сообщила Avtosota.

Самые необходимые функции в автомобиле, по мнению респондентов

92% — гидравлический или электрический усилитель руля, подушки безопасности;

89% — центральный замок, кондиционер или климат-контроль;

86% — электрические стеклоподъемники;

79% — противотуманные фары;

78% — трекшн-контроль;

77% — задние дисковые тормоза;

69% — подогрев сидений, регулируемая рулевая колонка.

За что готовы платить украинские водители

безопасность;

общий комфорт во время путешествия;

удобное вождение, особенно при плохих погодных условиях.

Ранее опрос показал, что большинство украинцев считают, что специалисты по работе с клиентами, маркетологи, пиарщики и представители высшего и среднего менеджмента стремятся подчеркнуть свой статус в обществе с помощью автомобиля.



Также было проведено исследование, чтобы выяснить, сколько времени проводят в пробках водители в разных городах мира.