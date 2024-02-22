Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Стало известно, без каких функций украинцы не купят авто — исследование arrow

Стало известно, без каких функций украинцы не купят авто — исследование

22 февраля 2024 12:32
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Без каких функций и систем украинцы не купят автомобиль — опрос
Водители готовы платить за безопасность. Фото: green-way.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Большинство украинских автомобилистов при выборе автомобиля ориентируются на наличие в машине прежде всего функций безопасности и средств легкого вождения. Опрос аналитической компании Autolist показал, что у водителей в приоритете.

Об этом сообщила Avtosota.

Самые необходимые функции в автомобиле, по мнению респондентов

  • 92% — гидравлический или электрический усилитель руля, подушки безопасности;
  • 89% — центральный замок, кондиционер или климат-контроль;
  • 86% — электрические стеклоподъемники;
  • 79% — противотуманные фары;
  • 78% — трекшн-контроль;
  • 77% — задние дисковые тормоза;
  • 69% — подогрев сидений, регулируемая рулевая колонка.

За что готовы платить украинские водители

  • безопасность;
  • общий комфорт во время путешествия;
  • удобное вождение, особенно при плохих погодных условиях.

Ранее опрос показал, что большинство украинцев считают, что специалисты по работе с клиентами, маркетологи, пиарщики и представители высшего и среднего менеджмента стремятся подчеркнуть свой статус в обществе с помощью автомобиля.

Также было проведено исследование, чтобы выяснить, сколько времени проводят в пробках водители в разных городах мира.

авто
опрос
исследование
автомобиль
водители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

Актуальное по теме