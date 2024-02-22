Без каких функций и систем украинцы не купят автомобиль — опрос

Стало известно, без каких функций украинцы не купят авто — исследование
22 февраля 2024 12:32
Водители готовы платить за безопасность. Фото: green-way.com.ua
Большинство украинских автомобилистов при выборе автомобиля ориентируются на наличие в машине прежде всего функций безопасности и средств легкого вождения. Опрос аналитической компании Autolist показал, что у водителей в приоритете.
Об этом сообщила Avtosota.
Самые необходимые функции в автомобиле, по мнению респондентов
- 92% — гидравлический или электрический усилитель руля, подушки безопасности;
- 89% — центральный замок, кондиционер или климат-контроль;
- 86% — электрические стеклоподъемники;
- 79% — противотуманные фары;
- 78% — трекшн-контроль;
- 77% — задние дисковые тормоза;
- 69% — подогрев сидений, регулируемая рулевая колонка.
За что готовы платить украинские водители
- безопасность;
- общий комфорт во время путешествия;
- удобное вождение, особенно при плохих погодных условиях.
Ранее опрос показал, что большинство украинцев считают, что специалисты по работе с клиентами, маркетологи, пиарщики и представители высшего и среднего менеджмента стремятся подчеркнуть свой статус в обществе с помощью автомобиля.
Также было проведено исследование, чтобы выяснить, сколько времени проводят в пробках водители в разных городах мира.
Читайте Новини.LIVE!