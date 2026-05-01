Спрацював індикатор помилки подушки безпеки авто: чим це загрожує

Помилка подушки безпеки.

Поява піктограми Airbag або SRS на панелі приладів свідчить про фіксацію електронним блоком керування збоїв у системі пасивної безпеки. У таких випадках захисні механізми можуть повністю вимкнутися або перейти на обмежений режим роботи. Ігнорування сигналу подушки безпеки створює серйозні ризики для водія та пасажирів під час аварійних ситуацій.

Причини збоїв

Найчастіше причиною виникнення помилки стає стан проводки або поважний вік транспортного засобу. Окиснені контакти, перебиті роз’єми та заломи дротів під сидіннями є найбільш поширеними чинниками спрацювання індикатора. Також до списку потенційних проблем входить обірваний елемент у кермі, який називають равликом.

Несправність самих датчиків удару призводить до того, що система перестає отримувати сигнали про перевантаження і просто припиняє функціонування. Крім того, збої можуть бути апаратними або програмними безпосередньо у блоці керування. Система SRS також реагує на стан піротехнічних переднатягувачів ременів безпеки, які є її частиною.

Різкі стрибки напруги в бортовій мережі після прикурювання чи заміни акумулятора часто провокують появу тривожного значка.

Спроба просто скинути клеми в такій ситуації не допоможе, адже для видалення запису про помилку потрібен діагностичний сканер. Якщо ж подушки безпеки раніше вже спрацьовували, індикатор світитиметься постійно до повного відновлення системи.

Особливості індикації

Блимання значка SRS на автомобілях 1990-х років випуску часто було наслідком поганого контакту в патронах окремих ламп. У деяких моделях така пульсація світла працює як аналог азбуки Морзе, де за кількістю та тривалістю спалахів кодується конкретна несправність. Це дозволяє фахівцям швидше ідентифікувати проблемний вузол.

Хаотичне миготіння піктограми разом з іншими індикаторами зазвичай вказує на низьку напругу в бортовій мережі. Система розпізнає нестабільне живлення та сигналізує про неможливість гарантованого спрацювання піропатронів. Важливо пам'ятати, що лампа подушок безпеки майже ніколи не гасне самостійно навіть після відновлення контакту.

Просте видалення помилки сканером без усунення фізичної причини несправності призведе до її швидкого повернення. Система пасивної безпеки є надзвичайно чутливою до цілісності всіх ланцюгів.

Діагностика системи

Для базової перевірки стану системи можна самостійно оцінити напругу на акумуляторі та надійність кріплення клем. Наступним кроком варто оглянути доступні роз’єми, які найчастіше розташовані під передніми сидіннями. Також слід переконатися в цілісності проводки, що веде до панелі приладів та не має вільного бовтання.

Найбільш ефективним методом є зчитування коду несправності за допомогою сканера OBD2. Бюджетні моделі таких пристроїв наразі доступні кожному водієві та допомагають точно локалізувати проблему. Якщо діагностика вказує на вихід з ладу блоку керування або датчиків удару, кваліфікований сервіс є обов'язковим. Самостійне втручання в складні електронні вузли SRS без спеціальних знань може призвести до випадкового спрацювання піропатронів.

