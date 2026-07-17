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Головна Авто Сотні автівок в заторах на всіх КПП: черги на кордоні сьогодні

Сотні автівок в заторах на всіх КПП: черги на кордоні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 11:29
Черги на кордоні 17 липня — затори майже на всіх КПП
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Черги на  к ордоні України у п'ятницю, 17 липня, зафіксовано на контрольних пунктах пропуску майже з усіма країнами-сусідами. Крім того, прикордонники попереджають водіїв та пасажирів про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 17 липня

Найбільше скупчення зафіксовано на кордоні з Польщею. Там затори на всіх КПП. Водночас черг немає лише із Молдовою.

Черги на кордоні з Польщею 17 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 100 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 90 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 65 л/а, 1 автоб., 120 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 50 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 17 липня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 17 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а,  0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 3 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 17 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 17 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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кордон автомобіль ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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