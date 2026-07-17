Очереди на границе 17 июля — пробки почти на всех КПП

Сотни автомобилей в пробках на всех КПП: очереди на границе сегодня
Очереди на границе Украины в пятницу, 17 июля, зафиксированы на контрольных пунктах пропуска почти со всеми странамы-соседями. Кроме того, пограничники предупреждают водителей и пассажиров о возможных сбоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 17 июля
Наибольшее скопление зафиксировано на границе с Польшей. Там пробки на всех КПП. При этом очередей нет только на границе с Молдовой.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 90 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 65 л/а, 1 автобус, 120 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 17 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 3 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Рошошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Ранее Новини.LIVE писали о настоящих причинах дорогостоящего ремонта электромобилей. После ДТП ремонт электромобиля обходится владельцам существенно дороже, чем восстановление обычного бензинового или дизельного аналога.
Также мы сообщали, какие пять компактных кроссоверов лучше Mazda CX-5. Ведущие мировые производители выпустили сильных конкурентов, которые во многих независимых рейтингах и экспертных обзорах превосходят японский бестселлер.