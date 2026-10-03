Черги на кордоні 3 жовтня: де найбільше авто та автобусів

Люди виходять з автобуса. Фото: УНІАН

Станом на 12:00 3 жовтня на виїзді з України спостерігаються черги на низці пунктів пропуску. Прикордонники рекомендують під час планування поїздок враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 3 жовтня

Сьогодні найбільше легкових автомобілів очікують на польському напрямку.

"Ягодин" — 0 автобусів, пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється;

"Устилуг" — 40 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Грушів" — 25 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Краківець" — 0 легкових автомобілів, 7 автобусів;

"Шегині" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 70 пішоходів;

"Смільниця" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Нижанковичі" — 25 легкових автомобілів, 0 автобусів.

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"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 08:00 до 19:00;

"Косино" — 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 08:00 до 19:00.

"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 6 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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