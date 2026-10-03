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Головна Авто Скупчення авто на Устилузі: черги на кордоні 3 жовтня

Скупчення авто на Устилузі: черги на кордоні 3 жовтня

Ua ru
3 жовтня 2026 13:56
Черги на кордоні 3 жовтня: де найбільше авто та автобусів
Люди виходять з автобуса. Фото: УНІАН

Станом на 12:00 3 жовтня на виїзді з України спостерігаються черги на низці пунктів пропуску. Прикордонники рекомендують під час планування поїздок враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 3 жовтня

Сьогодні найбільше легкових автомобілів очікують на польському напрямку. 

Черги на кордоні з Польщею 30 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів, пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється;
  • "Устилуг" — 40 легкових автомобілів, 0 автобусів;
  • "Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;
  • "Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;
  • "Грушів" — 25 легкових автомобілів, 0 автобусів;
  • "Краківець" — 0 легкових автомобілів, 7 автобусів;
  • "Шегині" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 70 пішоходів;
  • "Смільниця" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів;
  • "Нижанковичі" — 25 легкових автомобілів, 0 автобусів.

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 вересня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Ужгород" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 30 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів;
  • "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 08:00 до 19:00;
  • "Косино" — 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 08:00 до 20:00;
  • "Лужанка" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів, працює з 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 30 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів;
  • "Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 30 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 6 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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авто прикордонники ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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