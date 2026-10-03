Очереди на границе 3 октября: где больше всего автомобилей и автобусов

Скопление авто на Устилуге: очереди на границе 3 октября
По состоянию на 12:00 3 октября на выезде из Украины наблюдаются очереди на ряде пунктов пропуска. Пограничники рекомендуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 3 октября
Сегодня наибольшее количество легковых автомобилей ожидается на польском направлении.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов, пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется;
- "Устилуг" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов;"
- "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Грушев" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Краковец" — 0 легковых автомобилей, 7 автобусов;
- "Шегини" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 70 пешеходов;
- "Смильница" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Нижанковичи" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 19:00;
- "Косино" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 20:00;
- "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 19:00.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 6 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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