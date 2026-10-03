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Главная Авто Скопление авто на Устилуге: очереди на границе 3 октября

Скопление авто на Устилуге: очереди на границе 3 октября

Ua ru
3 октября 2026 13:56
Очереди на границе 3 октября: где больше всего автомобилей и автобусов
Люди выходят из автобуса. Фото: УНИАН

По состоянию на 12:00 3 октября на выезде из Украины наблюдаются очереди на ряде пунктов пропуска. Пограничники рекомендуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 3 октября

Сегодня наибольшее количество легковых автомобилей ожидается на польском направлении.

Черги на кордоні з Польщею 30 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов, пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется;
  • "Устилуг" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов;"
  • "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Грушев" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Краковец" — 0 легковых автомобилей, 7 автобусов;
  • "Шегини" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 70 пешеходов;
  • "Смильница" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Нижанковичи" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов.

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 30 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 19:00;
  • "Косино" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 20:00;
  • "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 30 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 30 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 6 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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авто пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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