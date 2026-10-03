Очереди на границе 3 октября: где больше всего автомобилей и автобусов

Люди выходят из автобуса. Фото: УНИАН

По состоянию на 12:00 3 октября на выезде из Украины наблюдаются очереди на ряде пунктов пропуска. Пограничники рекомендуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 3 октября

Сегодня наибольшее количество легковых автомобилей ожидается на польском направлении.

"Ягодин" — 0 автобусов, пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется;

"Устилуг" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов;"

"Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Грушев" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Краковец" — 0 легковых автомобилей, 7 автобусов;

"Шегини" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 70 пешеходов;

"Смильница" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Нижанковичи" — 25 легковых автомобилей, 0 автобусов.

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"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Ужгород" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 19:00;

"Косино" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 20:00;

"Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов, работает с 08:00 до 19:00.

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 6 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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