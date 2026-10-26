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Головна Авто Скупчення авто на КПП Польщі: черги на кордоні

Скупчення авто на КПП Польщі: черги на кордоні

Ua ru
26 жовтня 2026 10:56
Скупчення авто на КПП Польщі 26 жовтня: черги на кордоні ДПСУ
Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ

У понеділок, 26 жовтня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше легковиків очікують на виїзд до Польщі через "Устилуг" і "Краківець".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 25 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 25 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 15 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 30 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 жовтня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 30 л/а, 0 автоб. 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 25 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ"-0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 25 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

Новини.LIVE інформували про п'ять альтернатив повнопривідній Toyota Camry. Адже Toyota Camry AWD є популярним повнопривідним гібридним седаном потужністю 232 к.с., який розганяється до 100 км/год менш ніж за 7 секунд. Проте в нього є конкуренти серед нових і вживаних повнопривідних седанів.

Новини.LIVE також писали про п'ять автомобілів, які експерт не радить купувати у 2026 році. Тому що купівля вживаного автомобіля преміумкласу може обернутися дорогим ремонтом через частий злам та високу вартість запчастин. 

кордон подорож авто черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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