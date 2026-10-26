Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ

У понеділок, 26 жовтня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше легковиків очікують на виїзд до Польщі через "Устилуг" і "Краківець".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 25 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 15 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 30 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автоб. 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ"-0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

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