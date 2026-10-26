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Главная Авто Скопление автомобилей на КПП Польши: очереди на границе

Скопление автомобилей на КПП Польши: очереди на границе

Ua ru
26 октября 2026 10:56
Скопление автомобилей на пограничном пункте Польши 26 октября: очереди на границе ГПСУ
Автомобили на границе. Фото: ГПСУ

В понедельник, 26 октября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшее количество легковых автомобилей ожидает выезда в Польшу через "Устилуг" и "Краковец".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 25 октября

Сегодня, 26 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 26 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется).
  • "Устилуг" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Угринов" — 10 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Рава-Русская" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Краковец" — 30 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Шегини" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
  • "Ужгород" — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
  • "Косино" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00).
  • "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • "Вилок" — 15 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 25 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
  • "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • "Дьяковцы" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 25 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщили о пяти альтернативах полноприводной Toyota Camry. Ведь Toyota Camry AWD — популярный полноприводный гибридный седан мощностью 232 л.с., который разгоняется до 100 км/ч менее чем за 7 секунд. Однако у него есть конкуренты среди новых и подержанных полноприводных седанов.

Новини.LIVE также писали о пяти автомобилях, которые эксперт не советует покупать в 2026 году. Потому что покупка подержанного автомобиля премиум-класса может обернуться дорогостоящим ремонтом из-за частых поломок и высокой стоимости запчастей.

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Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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