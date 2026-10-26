Автомобили на границе. Фото: ГПСУ

В понедельник, 26 октября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшее количество легковых автомобилей ожидает выезда в Польшу через "Устилуг" и "Краковец".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 25 октября

Сегодня, 26 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется).

"Устилуг" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Угринов" — 10 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Рава-Русская" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Краковец" — 30 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Шегини" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"Малый Березный" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Ужгород" — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Косино" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00).

"Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Вилок" — 15 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

"Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Дьяковцы" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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