Скопление автомобилей на КПП Польши: очереди на границе
В понедельник, 26 октября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшее количество легковых автомобилей ожидает выезда в Польшу через "Устилуг" и "Краковец".
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 25 октября
Сегодня, 26 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется).
- "Устилуг" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Угринов" — 10 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Рава-Русская" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Краковец" — 30 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Шегини" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
- "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
- "Ужгород" — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
- "Косино" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00).
- "Лужанка" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- "Вилок" — 15 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов.
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
- "Белая Церковь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
- "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- "Дьяковцы" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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