Черги на кордоні сьогодні: найбільші затори на виїзді до Польщі

Скупчення автівок на виїзді до Польщі та Угорщини: черги на кордоні
У суботу, 5 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 5 вересня
Сьогодні, 5 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 12 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Новини.LIVE інформували, що експерти склали рейтинг із 12 компактних автомобілів із найнижчою витратою пального у змішаному циклі. Найекономнішим визнали гібрид Toyota Prius із показником 4,2–4,8 л/100 км. До переліку також увійшли Toyota Prius Prime, Hyundai Elantra Hybrid, Toyota Corolla та Mitsubishi Mirage.
Новини.LIVE також писали, що власники вживаних Toyota RAV4 різних років випуску стикаються з проблемами трансмісії, підвищеною витратою мастила та несправностями кермового управління. Зокрема, підвищена витрата мастила характерна для моделей 2007–2008 років, а проблеми з коробкою передач трапляються у RAV4 2001–2002 та 2019 років. Окремі моделі також мали проблеми з педаллю акселератора, фарбою кузова та електрикою, через що виробник проводив відкликання.