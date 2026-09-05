Черги на кордоні сьогодні: найбільші затори на виїзді до Польщі

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У суботу, 5 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 5 вересня

Сьогодні, 5 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 40 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 12 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що експерти склали рейтинг із 12 компактних автомобілів із найнижчою витратою пального у змішаному циклі. Найекономнішим визнали гібрид Toyota Prius із показником 4,2–4,8 л/100 км. До переліку також увійшли Toyota Prius Prime, Hyundai Elantra Hybrid, Toyota Corolla та Mitsubishi Mirage.

Новини.LIVE також писали, що власники вживаних Toyota RAV4 різних років випуску стикаються з проблемами трансмісії, підвищеною витратою мастила та несправностями кермового управління. Зокрема, підвищена витрата мастила характерна для моделей 2007–2008 років, а проблеми з коробкою передач трапляються у RAV4 2001–2002 та 2019 років. Окремі моделі також мали проблеми з педаллю акселератора, фарбою кузова та електрикою, через що виробник проводив відкликання.