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Головна Авто Скупчення автівок на виїзді до Польщі та Угорщини: черги на кордоні

Скупчення автівок на виїзді до Польщі та Угорщини: черги на кордоні

Ua ru
5 вересня 2026 11:32
Черги на кордоні сьогодні: найбільші затори на виїзді до Польщі
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У суботу, 5 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 5 вересня

Сьогодні, 5 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 5 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 вересня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 12 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 5 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 5 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що експерти склали рейтинг із 12 компактних автомобілів із найнижчою витратою пального у змішаному циклі. Найекономнішим визнали гібрид Toyota Prius із показником 4,2–4,8 л/100 км. До переліку також увійшли Toyota Prius Prime, Hyundai Elantra Hybrid, Toyota Corolla та Mitsubishi Mirage.

Новини.LIVE також писали, що власники вживаних Toyota RAV4 різних років випуску стикаються з проблемами трансмісії, підвищеною витратою мастила та несправностями кермового управління. Зокрема, підвищена витрата мастила характерна для моделей 2007–2008 років, а проблеми з коробкою передач трапляються у RAV4 2001–2002 та 2019 років. Окремі моделі також мали проблеми з педаллю акселератора, фарбою кузова та електрикою, через що виробник проводив відкликання.

Польща Держпродспоживслужба черги на кордоні виїзд за кордон виїзд до Молдови виїзд до Румунії
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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