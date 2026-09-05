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Главная Авто Скопление автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию: очереди на границе

Скопление автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию: очереди на границе

Ua ru
5 сентября 2026 11:32
Очереди на границе сегодня: самые большие пробки на выезде в Польшу
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В субботу, 5 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей наблюдается на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 5 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 5 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 5 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Рошошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперты составили рейтинг из 12 компактных автомобилей с самым низким расходом топлива в смешанном цикле. Самым экономичным признали гибрид Toyota Prius с показателем 4,2–4,8 л/100 км. В список также вошли Toyota Prius Prime, Hyundai Elantra Hybrid, Toyota Corolla и Mitsubishi Mirage.

Новини.LIVE также писали, что владельцы подержанных Toyota RAV4 разных годов выпуска сталкиваются с проблемами трансмиссии, повышенным расходом масла и неисправностями рулевого управления. В частности, повышенный расход масла характерен для моделей 2007–2008 годов, а проблемы с коробкой передач встречаются у RAV4 2001–2002 и 2019 годов. У некоторых моделей также возникали проблемы с педалью акселератора, краской кузова и электрикой, из-за чего производитель проводил отзыв.

Польша Госпотребслужба очереди на границе выезд за границу выезд в Молдову выезд в Румынию
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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