Складний тест ПДР з регулювальником: хто може їхати
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті водії білого та червоного автомобілів повертають праворуч, водій жовтого — ліворуч, а велосипедист проїжджає прямо. Порядок руху визначається сигналами регулювальника. Хто має право проїхати перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Лише велосипедист.
- Велосипедист і водій червоного автомобіля.
- Всі, окрім велосипедиста.
- Водії білого і жовтого автомобілів.
- Лише водій жовтого автомобіля.
- Водії білого і червоного автомобілів.
Розбір задачі
Регулювальник стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Згідно з пунктом 8.8 (б) ПДР, з боку грудей постового рух усім транспортним засобам дозволено лише праворуч; з лівого боку: нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; з боку спини та правого боку: рух усіх транспортних засобів заборонено.
Червоний автомобіль під'їжджає з правого боку регулювальника, тому рух йому заборонено.
Велосипедист рухається з боку грудей регулювальника, тому йому дозволено їхати лише праворуч. Але він планує їхати прямо, тому повинен зупинитися і чекати іншого сигналу
Жовтий та білий автомобілі знаходяться з лівого боку регулювальника, що дозволяє їм рух у будь-якому напрямку.
Правильна відповідь №4
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