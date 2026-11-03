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Головна Авто Складний тест ПДР: назвіть дозволені напрямки руху авто

Складний тест ПДР: назвіть дозволені напрямки руху авто

Ua ru
3 листопада 2026 20:40
Тест ПДР для розумних водіїв: за якою траєкторією дозволений рух За! Правилами
Траєкторії руху червоного авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а також з тем про початок руху і зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. На перехресті водію червоного автомобіля пропонують рух прямо (А), ліворуч (Б) та у зворотному напрямку (В). Які з них дозволені для подальшого проїзду у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Напрямок А.
  2. Напрямки Б та В.
  3. Напрямок В.
  4. Напрямок Б.
  5. Напрямки А та В.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можна їхати

Водій бачить перед собою знак 5.4 "Кінець дороги для автомобілів", який лише позначає закінчення дороги для авто, де діють певні вимоги. Але цей знак не забороняє рух легкових автомобілів у жодному з напрямків.

Водій знаходиться у лівій смузі, тому може повернути ліворуч або розвернутися.

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Відповідно до пункту 10.4 ПДР, перед поворотом або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

Також водій правильно перестроюється у праву смугу, щоб їхати прямо.

Згідно з пунктом 11.2 ПДР, на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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