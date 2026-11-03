Траектории движения красного авто на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков, а также по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. На перекрестке водителю красного автомобиля предлагаются варианты движения прямо (А), налево (Б) и в обратном направлении (В). Какие из них разрешены для дальнейшего проезда в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Направление А. Направления Б и В. Направление В. Направление Б. Направления А и В. Все направления допустимы.

Разбор задачи

Водитель видит перед собой знак 5.4 "Конец дороги для автомобилей", лишь обозначающий окончание дороги для автомобилей, на которой действуют определенные требования. Но этот знак не запрещает движение легковых автомобилей ни в одном из направлений.

Водитель находится на левой полосе, поэтому может повернуть налево или развернуться.

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В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, перед поворотом или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Также водитель правильно перестраивается в правую полосу, чтобы ехать прямо.

Согласно пункту 11.2 ПДД, на дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется обгон, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом.

Правильный ответ №6

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