Україна
Складний тест ПДР — кому дозволено найбільше напрямків

Складний тест ПДР — кому дозволено найбільше напрямків

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 19:45
Оновлено: 15:55
Тест ПДР: кому дозволено більше напрямків для руху
Хто має більше вибору? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Водієві якого автомобіля дозволяється найбільше напрямків для подальшого руху у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водієві білого автомобіля.
  2. Водієві синього автомобіля.
  3. Водієві жовтого автомобіля.
  4. Водієві червоного автомобіля.
  5. Усім водіям дозволена однакова кількість напрямків.
  6. Усім, окрім водія червоного авто, дозволена однакова кількість напрямків.

Розбір задачі

Тест з ПДР: у кого найбільше варіантів продовждення руху?

Червоний автомобіль перебуває у крайній лівій смузі. Згідно зі знаком 5.18 "Напрямок руху по смузі", йому дозволений поворот ліворуч, а також не забороняється розворот. Тобто кількість дозволених напрямків у нього два (ліворуч, розворот).

Жовтому автомобілю, який знаходиться у правій смузі, знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" також дозволяє два напрямки — їхати прямо та повернути ліворуч. А розворот дозволений лише з крайньої лівої смуги.

Перед білим та синім автомобілями встановлено знак 3.24 "Розворот заборонено". Він забороняє лише розворот, але не поворот ліворуч.

Таким чином білий автомобіль на крайній лівій смузі може їхати прямо та ліворуч. А синьому автомобілю у крайня правій смузі дозволено рух прямо та праворуч. Тобто водії цих авто теж мають по два дозволених напрямки руху.

Правильна відповідь

№5

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
