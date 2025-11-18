Тест ПДД: кому разрешено больше направлений для движения

Кто имеет больше выбора? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Водителю какого автомобиля разрешается больше всего направлений для дальнейшего движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водителю белого автомобиля. Водителю синего автомобиля. Водителю желтого автомобиля. Водителю красного автомобиля. Всем водителям разрешено одинаковое количество направлений. Всем, кроме водителя красного автомобиля, разрешено одинаковое количество направлений.

Разбор задачи

Красный автомобиль находится в крайней левой полосе. Согласно знаку 5.18 "Направление движения по полосе", ему разрешен поворот налево, а также не запрещается разворот. То есть количество разрешенных направлений у него два (налево, разворот).

Желтому автомобилю, который находится в правой полосе, знак 5.16 "Направления движения по полосам" также позволяет два направления — ехать прямо и повернуть налево. А разворот разрешен только с крайней левой полосы.

Перед белым и синим автомобилями установлен знак 3.24 "Разворот запрещен". Он запрещает только разворот, но не поворот налево.

Таким образом белый автомобиль на крайней левой полосе может ехать прямо и налево. А синему автомобилю в крайней правой полосе разрешено движение прямо и направо. То есть водители этих авто тоже имеют по два разрешенных направления движения.

Правильный ответ

№5

