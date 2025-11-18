Тест ПДД: кому разрешено больше направлений для движения

Сложный тест ПДД — кому разрешено больше направлений
Задача на знание дорожных знаков. Водителю какого автомобиля разрешается больше всего направлений для дальнейшего движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водителю белого автомобиля.
- Водителю синего автомобиля.
- Водителю желтого автомобиля.
- Водителю красного автомобиля.
- Всем водителям разрешено одинаковое количество направлений.
- Всем, кроме водителя красного автомобиля, разрешено одинаковое количество направлений.
Разбор задачи
Красный автомобиль находится в крайней левой полосе. Согласно знаку 5.18 "Направление движения по полосе", ему разрешен поворот налево, а также не запрещается разворот. То есть количество разрешенных направлений у него два (налево, разворот).
Желтому автомобилю, который находится в правой полосе, знак 5.16 "Направления движения по полосам" также позволяет два направления — ехать прямо и повернуть налево. А разворот разрешен только с крайней левой полосы.
Перед белым и синим автомобилями установлен знак 3.24 "Разворот запрещен". Он запрещает только разворот, но не поворот налево.
Таким образом белый автомобиль на крайней левой полосе может ехать прямо и налево. А синему автомобилю в крайней правой полосе разрешено движение прямо и направо. То есть водители этих авто тоже имеют по два разрешенных направления движения.
Правильный ответ
№5
