Підступний тест ПДР: хто з водіїв маневрує не за правилами

Траєкторії руху синього та жовтого авто. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог дорожніх знаків, а також з тем про регулювання руху та про початок руху і зміну його напрямку. Водій синього автомобіля на лівій смузі має намір повернути ліворуч на перехресті, а водій жовтого автомобіля на правій смузі хоче виконати розворот. Хто з них порушить правила, виконавши задуманий маневр, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії порушать. Обидва водії не порушать.

Розбір задачі

Зелений сигнал світлофора та знак 5.16 "Напрямок руху по смугах" дозволяють водієві синього автомобіля виконати поворот ліворуч.

Але він не може цього зробити через заборонний знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який закріплений на щиті жовтого кольору.

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Згідно з пунктом 8.2 ПДР, тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками.

Також заборонний 3.23 не скасовується сигналами світлофора, адже він не є знаком пріоритету, як, наприклад, 2.3. "Головна дорога".

Відповідно до пункту 8.3 ПДР, сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету.

При цьому знак 3.23 не забороняє виконувати розворот. Але водій жовтого автомобіля під'їхав до перехрестя правою, а не лівою смугою, тому розвернутися не може (пункт 10.4 ПДР).

Правильна відповідь №3

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