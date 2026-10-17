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Главная Авто Сложный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила на перекрестке

Сложный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила на перекрестке

Ua ru
17 октября 2026 19:40
Коварный тест ПДД: кто из водителей маневрирует с нарушением правил
Траектории движения синего и желтого автомобилей. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований дорожных знаков, а также по темам о регулировании движения и о начале движения и изменении его направления. Водитель синего автомобиля на левой полосе намеревается повернуть налево на перекрестке, а водитель желтого автомобиля на правой полосе хочет выполнить разворот. Кто из них нарушит правила, выполнив задуманный маневр, в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба водителя нарушат.
  4. Оба водителя не нарушат.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна їхати

Зелёный сигнал светофора и знак 5.16 "Направление движения по полосам" позволяют водителю синего автомобиля выполнить поворот налево.

Но он не может этого сделать из-за запрещающего знака 3.23 "Поворот налево запрещен", который закреплен на щите желтого цвета.

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Согласно пункту 8.2 ПДД, временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками.

Также запрещающий знак 3.23 не отменяется сигналами светофора, ведь он не является знаком приоритета, как, например, 2.3 "Главная дорога".

В соответствии с пунктом 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

При этом знак 3.23 не запрещает выполнять разворот. Но водитель желтого автомобиля подъехал к перекрестку по правой, а не по левой полосе, поэтому развернуться не может (пункт 10.4 ПДД).

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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