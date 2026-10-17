Коварный тест ПДД: кто из водителей маневрирует с нарушением правил

Сложный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила на перекрестке
Задача на знание требований дорожных знаков, а также по темам о регулировании движения и о начале движения и изменении его направления. Водитель синего автомобиля на левой полосе намеревается повернуть налево на перекрестке, а водитель желтого автомобиля на правой полосе хочет выполнить разворот. Кто из них нарушит правила, выполнив задуманный маневр, в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба водителя нарушат.
- Оба водителя не нарушат.
Разбор задачи
Зелёный сигнал светофора и знак 5.16 "Направление движения по полосам" позволяют водителю синего автомобиля выполнить поворот налево.
Но он не может этого сделать из-за запрещающего знака 3.23 "Поворот налево запрещен", который закреплен на щите желтого цвета.
Согласно пункту 8.2 ПДД, временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками.
Также запрещающий знак 3.23 не отменяется сигналами светофора, ведь он не является знаком приоритета, как, например, 2.3 "Главная дорога".
В соответствии с пунктом 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.
При этом знак 3.23 не запрещает выполнять разворот. Но водитель желтого автомобиля подъехал к перекрестку по правой, а не по левой полосе, поэтому развернуться не может (пункт 10.4 ПДД).
Правильный ответ №3
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