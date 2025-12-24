Тест ПДР: хто з водіїв має поступитися дорогою на перехресті

Складний тест ПДР — хто має поступитися дорогою
Задача на знання дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв автомобілів проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
- Розʼїдуться за домовленість.
Розбір задачі
На перехресті водій жовтого автомобіля виконує поворот праворуч, а водій білої машини — ліворуч. Обидва транспортні засоби виїжджають на дорогу з одностороннім рухом, про що свідчить встановлений знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".
Водій білого автомобіля бачить перед собою знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Водій жовтого авто, судячи з форми знаку, керується 2.1 "Дати дорогу".
Знаки є рівнозначними та вказують на те, що водії перебувають на другорядних дорогах. Хоча 2.2 додатково вимагає обов’язкової зупинки перед перехрестям, він так само зобов’язує поступитися дорогою іншим учасникам руху, як і знак 2.1.
Позаяк обидва водії знаходяться на рівнозначних другорядних дорогах та рухаються з зустрічних напрямків, черговість проїзду визначається пріоритетністю їхніх маневрів.
Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Отже, водій білого автомобіля, який повертає ліворуч зобов’язаний дати дорогу жовтому авто, що рухається праворуч.
Правильна відповідь
№1
