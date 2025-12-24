Відео
Головна Авто Складний тест ПДР — хто має поступитися дорогою

Складний тест ПДР — хто має поступитися дорогою

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 20:40
Тест ПДР: хто з водіїв має поступитися дорогою на перехресті
Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв автомобілів проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Розʼїдуться за домовленість.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має поступитися на перехресті?

На перехресті водій жовтого автомобіля виконує поворот праворуч, а водій білої машини — ліворуч. Обидва транспортні засоби виїжджають на дорогу з одностороннім рухом, про що свідчить встановлений знак 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Водій білого автомобіля бачить перед собою знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Водій жовтого авто, судячи з форми знаку, керується 2.1 "Дати дорогу".

Знаки є рівнозначними та вказують на те, що водії перебувають на другорядних дорогах. Хоча 2.2 додатково вимагає обов’язкової зупинки перед перехрестям, він так само зобов’язує поступитися дорогою іншим учасникам руху, як і знак 2.1.

Позаяк обидва водії знаходяться на рівнозначних другорядних дорогах та рухаються з зустрічних напрямків, черговість проїзду визначається пріоритетністю їхніх маневрів. 

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, водій білого автомобіля, який повертає ліворуч зобов’язаний дати дорогу жовтому авто, що рухається праворуч.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
