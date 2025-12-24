Видео
Видео

Сложный тест ПДД — кто должен уступить дорогу

Дата публикации 24 декабря 2025 20:40
Тест ПДД: кто из водителей должен уступить дорогу на перекрестке
Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей автомобилей проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має поступитися на перехресті?

На перекрестке водитель желтого автомобиля выполняет поворот направо, а водитель белой машины — налево. Оба транспортных средства выезжают на дорогу с односторонним движением, о чем свидетельствует установленный знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Водитель белого автомобиля видит перед собой знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Водитель желтого авто, судя по форме знака, руководствуется 2.1 "Уступить дорогу".

Знаки являются равнозначными и указывают на то, что водители находятся на второстепенных дорогах. Хотя 2.2 дополнительно требует обязательной остановки перед перекрестком, он так же обязывает уступить дорогу другим участникам движения, как и знак 2.1.

Так как оба водителя находятся на равнозначных второстепенных дорогах и движутся со встречных направлений, очередность проезда определяется приоритетностью их маневров.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Итак, водитель белого автомобиля, который поворачивает налево обязан уступить дорогу желтому авто, движущемуся направо.

Правильный ответ

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
