Тест ПДД: кто из водителей должен уступить дорогу на перекрестке

Сложный тест ПДД — кто должен уступить дорогу
Задача на знание дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей автомобилей проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке водитель желтого автомобиля выполняет поворот направо, а водитель белой машины — налево. Оба транспортных средства выезжают на дорогу с односторонним движением, о чем свидетельствует установленный знак 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением".
Водитель белого автомобиля видит перед собой знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Водитель желтого авто, судя по форме знака, руководствуется 2.1 "Уступить дорогу".
Знаки являются равнозначными и указывают на то, что водители находятся на второстепенных дорогах. Хотя 2.2 дополнительно требует обязательной остановки перед перекрестком, он так же обязывает уступить дорогу другим участникам движения, как и знак 2.1.
Так как оба водителя находятся на равнозначных второстепенных дорогах и движутся со встречных направлений, очередность проезда определяется приоритетностью их маневров.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Итак, водитель белого автомобиля, который поворачивает налево обязан уступить дорогу желтому авто, движущемуся направо.
Правильный ответ
№1
