Складний тест ПДР: як роз’їхатися на перехресті з ремонтом смуги
Задача на знання вимог дорожніх знаків, а також з тем про проїзд перехресть та про дистанцію, інтервал, зустрічний роз'їзд. На Т-образному перехресті червоний та жовтий автомобілі рухаються прямо, а синій повертає ліворуч. На шляху водія жовтої машини знаходиться перешкода. В якому порядку вони роз’їдуться у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтий автомобіль, червоний, синій.
- Червоний автомобіль, синій, жовтий.
- Синій автомобіль, жовтий, червоний.
- Жовтий автомобіль, синій, червоний.
- Червоний автомобіль, жовтий, синій.
- Синій автомобіль, червоний, жовтий.
Розбір задачі
На перехресті встановлено знак пріоритету 2.3 "Головна дорога", згідно з ним на другорядній дорозі перебуває водій синього авто, тому він має пропустити інші машини, а отже, згідно з пунктом 16.11 ПДР, проїде останнім.
Перед водієм жовтого автомобіля є перешкода через ремонтні роботи (знак 1.37 "Дорожні роботи") й перед тим, як її об’їхати (знак 4.8 "Об'їзд перешкоди з лівого боку"), він має дати дорогу водієві червоної машини.
Відповідно до пункту 13.4 ПДР, якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу.
Правильна відповідь №5
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