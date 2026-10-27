Складний тест ПДР: як роз’їхатися на перехресті з ремонтом смуги

Розташування авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожніх знаків, а також з тем про проїзд перехресть та про дистанцію, інтервал, зустрічний роз'їзд. На Т-образному перехресті червоний та жовтий автомобілі рухаються прямо, а синій повертає ліворуч. На шляху водія жовтої машини знаходиться перешкода. В якому порядку вони роз’їдуться у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль, червоний, синій. Червоний автомобіль, синій, жовтий. Синій автомобіль, жовтий, червоний. Жовтий автомобіль, синій, червоний. Червоний автомобіль, жовтий, синій. Синій автомобіль, червоний, жовтий.

Розбір задачі

На перехресті встановлено знак пріоритету 2.3 "Головна дорога", згідно з ним на другорядній дорозі перебуває водій синього авто, тому він має пропустити інші машини, а отже, згідно з пунктом 16.11 ПДР, проїде останнім.

Перед водієм жовтого автомобіля є перешкода через ремонтні роботи (знак 1.37 "Дорожні роботи") й перед тим, як її об’їхати (знак 4.8 "Об'їзд перешкоди з лівого боку"), він має дати дорогу водієві червоної машини.

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Відповідно до пункту 13.4 ПДР, якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу.

Правильна відповідь №5

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