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Главная Авто Сложный тест ПДД: как разъехаться на перекрестке с ремонтом полосы

Сложный тест ПДД: как разъехаться на перекрестке с ремонтом полосы

Ua ru
27 октября 2026 05:00
Сложный тест ПДД: как разъехаться на перекрестке с ремонтом полосы За! Правилами
Расположение авто на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожных знаков, а также по темам о проезде перекрестков и про дистанцию, интервал и встречном разъезде. На Т-образном перекрестке красный и желтый автомобили движутся прямо, а синий поворачивает налево. На пути водителя желтой машины находится препятствие. В каком порядке они разъедутся в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Желтый автомобиль, красный, синий.
  2. Красный автомобиль, синий, желтый.
  3. Синий автомобиль, желтый, красный.
  4. Желтый автомобиль, синий, красный.
  5. Красный автомобиль, желтый, синий.
  6. Синий автомобиль, красный, желтый.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перекрестке установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога", согласно которому на второстепенной дороге находится водитель синего автомобиля, поэтому он должен пропустить другие машины, а значит, в соответствии с пунктом 16.11 ПДД, проедет последним.

Перед водителем желтого автомобиля находится препятствие из-за ремонтных работ (знак 1.37 "Дорожные работы"), и прежде чем его объехать (знак 4.8 "Объезд препятствия с левой стороны"), он должен уступить дорогу водителю красной машины.

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Согласно пункту 13.4 ПДД, если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого находится препятствие или габариты транспортного средства мешают встречному движению, должен уступить дорогу.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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