Тест ПДР для розумних водіїв: де дозволена зупинка авто

Складний тест ПДР — де дозволена зупинка авто
Задача на знання дорожніх знаків. В якому місці можна зупинитися водієві жовтої машини у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- A, B, C.
- B та C.
- C.
- А та C.
- А та В.
- Скрізь заборонено.
Розбір задачі
Перед собою водій жовтого автомобіля бачить два знаки: 3.34 "Зупинку заборонено" та 5.50 "Кінець населеного пункту".
Перший знак забороняє зупинку та стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу). Другий — позначає місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги ПДР, що визначають порядок руху в населених пунктах.
Зона дії знаку 3.34 — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Тому водієві автомобіля дозволено зупинитися в місці С (перед знаком), але заборонено в місці B (за знаком). Позаяк дія знаку "Зупинку заборонено" поширюється лише до кінця населеного пункту, то водій може зупинитися також у місці А.
Правильна відповідь
№4
