Складний тест ПДР — де дозволена зупинка авто

Дата публікації: 13 грудня 2025 11:40
Тест ПДР для розумних водіїв: де дозволена зупинка авто
Де можна зупинитися? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача на знання дорожніх знаків. В якому місці можна зупинитися водієві жовтої машини у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. A, B, C.
  2. B та C.
  3. C.
  4. А та C.
  5. А та В.
  6. Скрізь заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: де дозволена зупинка?

Перед собою водій жовтого автомобіля бачить два знаки: 3.34 "Зупинку заборонено" та 5.50 "Кінець населеного пункту".

Перший знак забороняє зупинку та стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу). Другий — позначає місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги ПДР, що визначають порядок руху в населених пунктах.

Зона дії знаку 3.34 — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Тому водієві автомобіля дозволено зупинитися в місці С (перед знаком), але заборонено в місці B (за знаком). Позаяк дія знаку "Зупинку заборонено" поширюється лише до кінця населеного пункту, то водій може зупинитися також у місці А.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
