Тест ПДД для умных водителей: где разрешена остановка авто

Сложный тест ПДД — где разрешена остановка авто
Задача на знание дорожных знаков. В каком месте можно остановиться водителю желтой машины в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- A, B, C.
- B и C.
- C.
- А и C.
- А и В.
- Везде запрещено.
Разбор задачи
Перед собой водитель желтого автомобиля видит два знака: 3.34 "Остановка запрещена" и 5.50 "Конец населенного пункта".
Первый знак запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза). Второй — обозначает место, с которого на данной дороге теряют силу требования ПДД, определяющие порядок движения в населенных пунктах.
Зона действия знака 3.34 — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта. Поэтому водителю автомобиля разрешено остановиться в месте С (перед знаком), но запрещено в месте B (за знаком). Поскольку действие знака "Остановка запрещена" распространяется только до конца населенного пункта, то водитель может остановиться также в месте А.
Правильный ответ
№4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
