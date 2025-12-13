Видео
Видео

Сложный тест ПДД — где разрешена остановка авто

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 11:40
Тест ПДД для умных водителей: где разрешена остановка авто
Где можно остановиться? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача на знание дорожных знаков. В каком месте можно остановиться водителю желтой машины в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Варианты ответа

  1. A, B, C.
  2. B и C.
  3. C.
  4. А и C.
  5. А и В.
  6. Везде запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: де дозволена зупинка?

Перед собой водитель желтого автомобиля видит два знака: 3.34 "Остановка запрещена" и 5.50 "Конец населенного пункта".

Первый знак запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза). Второй — обозначает место, с которого на данной дороге теряют силу требования ПДД, определяющие порядок движения в населенных пунктах.

Зона действия знака 3.34 — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта. Поэтому водителю автомобиля разрешено остановиться в месте С (перед знаком), но запрещено в месте B (за знаком). Поскольку действие знака "Остановка запрещена" распространяется только до конца населенного пункта, то водитель может остановиться также в месте А.

Правильный ответ

№4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
