Складний тест ПДР: чи може водій повернути праворуч

Схема проїзду перехрестя з регулювальником. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача з тем про регулювання дорожнього руху, а також про початок руху та зміну його напрямку. На перехресті з регулювальником водій білого автомобіля має намір повернути праворуч. Чи дозволено йому виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено лише після того, як сигнал на світлофорі зміниться на зелений. Дозволено лише за відсутності інших транспортних засобів. Умови зазначені у варіантах 2 і 3. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті одночасно присутні світлофор, який подає червоний сигнал, та регулювальник. Відповідно до пункту 8.3 ПДР, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів.

Регулювальник повернутий до водія боком, а його руки опущені. Згідно з пунктом 8.8 (а) ПДР, такий сигнал з правого і лівого боків дозволяє нерейковим транспортним засобам рух прямо і праворуч. Червоне світло світлофора при цьому ігнорується.

Однак на цій ділянці встановлено дорожній знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Дорога має три смуги в одному напрямку, а білий автомобіль під'їхав до перехрестя в середній смузі. Відповідно до пункту 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч водій зобов'язаний завчасно зайняти відповідне крайнє праве положення на проїзній частині.

Позаяк дорожніх знаків напрямку руху по смугах (5.16 або 5.18) чи відповідної розмітки на перехресті немає, здійснювати поворот праворуч з середньої смуги заборонено.

Правильна відповідь №5

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