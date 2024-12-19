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Складний ПДР тест — хто з водіїв винен у ДТП

19 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Непроста задача з ПДР — хто з водіїв винен у ДТП
Хто відповідає за аварію? Малюнок: "ПДР Онлайн. Вивчаємо, повторюємо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв винен у ДТП в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР Онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Обидва винуваті.

Розбір задачі

Складний ПДР тест — хто з водіїв винен у ДТП - фото 1

На перехресті водій зеленого автомобіля повертав ліворуч, а водій білої машини розвертався. Траєкторії обох авто перетнулися, відбулося зіткнення.

На перехресті немає світлофорів, отже порядок роз’їзду на ньому показують знаки пріоритетів.

Складний ПДР тест — хто з водіїв винен у ДТП - фото 2

Перед білим авто висять знаки 2.1 "Дати дорогу" та 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Вимог останнього водій не порушує, адже знак не забороняє розворот. А ось, перебуваючи на другорядній дорозі, він мав спочатку пропустити зелена авто. Отже, ДТП спричинили дії водія білого авто.

Перед зеленим авто розташовані знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це значить, що водій зеленої машини мав право проїхати перехрестя першим, але повертати ліворуч, перебуваючи на дорозі з одностороннім рухом, мав з крайньої лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Отже, ДТП спричинили також й дії водія зеленого авто.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про початок руху та зміну його напрямку:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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