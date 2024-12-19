Непроста задача з ПДР — хто з водіїв винен у ДТП

Хто відповідає за аварію? Малюнок: "ПДР Онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв винен у ДТП в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР Онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Обидва винуваті.

Розбір задачі

На перехресті водій зеленого автомобіля повертав ліворуч, а водій білої машини розвертався. Траєкторії обох авто перетнулися, відбулося зіткнення.

На перехресті немає світлофорів, отже порядок роз’їзду на ньому показують знаки пріоритетів.

Перед білим авто висять знаки 2.1 "Дати дорогу" та 3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Вимог останнього водій не порушує, адже знак не забороняє розворот. А ось, перебуваючи на другорядній дорозі, він мав спочатку пропустити зелена авто. Отже, ДТП спричинили дії водія білого авто.

Перед зеленим авто розташовані знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це значить, що водій зеленої машини мав право проїхати перехрестя першим, але повертати ліворуч, перебуваючи на дорозі з одностороннім рухом, мав з крайньої лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

Отже, ДТП спричинили також й дії водія зеленого авто.

Правильна відповідь №3

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