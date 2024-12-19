Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Сложный ПДД тест — кто из водителей виноват в ДТП arrow

Сложный ПДД тест — кто из водителей виноват в ДТП

19 декабря 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Непростая задача по ПДД — кто из водителей виноват в ДТП
Кто отвечает за аварию? Рисунок: "ПДД Онлайн. Изучаем, повторяем".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей виноват в ДТП в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Онлайн. Изучаем, повторяем".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель зеленого автомобиля.
  3. Оба виноваты.

Разбор задачи

Сложный ПДД тест - кто из водителей виноват в ДТП - фото 1

На перекрестке водитель зеленого автомобиля поворачивал налево, а водитель белой машины разворачивался. Траектории обоих авто пересеклись, произошло столкновение.

На перекрестке нет светофоров, следовательно, порядок разъезда на нем показывают знаки приоритетов.

Сложный ПДД тест - кто из водителей виноват в ДТП - фото 2

Перед белым автомобилем висят знаки 2.1 "Уступи дорогу" и 3.23 "Поворот налево запрещен". Требования последнего водитель не нарушает, ведь знак не запрещает разворот. А вот, находясь на второстепенной дороге, он должен был вначале пропустить зеленый автомобиль. Итак, ДТП повлекли за собой действия водителя белого авто.

Перед зеленым авто расположены знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это значит, что водитель зеленой машины имел право проехать перекресток первым, но поворачивать налево, находясь на дороге с односторонним движением, должен был с крайней левой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

Следовательно, ДТП вызвали также и действия водителя зеленого авто.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме о начале движения и изменении его направления:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:25 Зеленский встретился с генсеком НАТО по поставкам ПВО Украине

07:18 Какие средства выплачиваются раненым на войне

07:01 ПриватБанк взимает 5% военного сбора с военных — детали

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

06:35 Доллар почти на пике — что происходит с официальным курсом

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:30 В Украине обвалились цены на подсолнечник — какая стоимость зерна

06:30 Новая отсрочка — когда лучше подавать заявление в ТЦК

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

07:25 Зеленский встретился с генсеком НАТО по поставкам ПВО Украине

07:18 Какие средства выплачиваются раненым на войне

07:01 ПриватБанк взимает 5% военного сбора с военных — детали

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

06:35 Доллар почти на пике — что происходит с официальным курсом

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:30 В Украине обвалились цены на подсолнечник — какая стоимость зерна

06:30 Новая отсрочка — когда лучше подавать заявление в ТЦК

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине