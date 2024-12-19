Непростая задача по ПДД — кто из водителей виноват в ДТП

Кто отвечает за аварию? Рисунок: "ПДД Онлайн. Изучаем, повторяем".

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей виноват в ДТП в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Онлайн. Изучаем, повторяем".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Оба виноваты.

Разбор задачи

На перекрестке водитель зеленого автомобиля поворачивал налево, а водитель белой машины разворачивался. Траектории обоих авто пересеклись, произошло столкновение.

На перекрестке нет светофоров, следовательно, порядок разъезда на нем показывают знаки приоритетов.

Перед белым автомобилем висят знаки 2.1 "Уступи дорогу" и 3.23 "Поворот налево запрещен". Требования последнего водитель не нарушает, ведь знак не запрещает разворот. А вот, находясь на второстепенной дороге, он должен был вначале пропустить зеленый автомобиль. Итак, ДТП повлекли за собой действия водителя белого авто.

Перед зеленым авто расположены знаки 2.3 "Главная дорога" и 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это значит, что водитель зеленой машины имел право проехать перекресток первым, но поворачивать налево, находясь на дороге с односторонним движением, должен был с крайней левой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

Следовательно, ДТП вызвали также и действия водителя зеленого авто.

Правильный ответ №3

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