Новий електричний кросовер Xiaomi буде схожий на Ferrari Purosangue — фото

Xiaomi MX11. Фото: carnewschina.com

Шпигунські фото нового кросовера Xiaomi показали, що китайська компанія вже не надихається Porsche. Схоже, під час створення нової моделі під кодовою назвою MX11 автовиробник перемкнувся на Ferrari Purosangue.

Про це повідомив Car News China.

Читайте також:

Дизайн

Фотографії з тестування показують кросовер Xiaomi поруч з Audi A4 Avant, й обидва автомобілі мають однакову висоту. Отже, MX11 має дизайн кросовера-купе фастбека з витонченою лінією даху, яка тягнеться до задньої частини автомобіля, надаючи йому спортивний вигляд. При цьому у кросовера ще й невеликий дорожній просвіт.

Фото: carnewschina.com

Спереду MX11 схожий на седан Xiaomi SU7. Капот піднятий з обох боків, а дорожчі версії оснащені блоком Lidar, встановленим на даху.

Фото: carnewschina.com

Автомобіль займає більшу частину місця для паркування, що свідчить про те, що він досить довгий. Зображення разом з A4 Avant вказує на те, що вони однакової довжини — 4762 мм.

Автомобіль оснащений жовтими гальмівними супортами, а конструкція дверей багажника виглядає як качиний хвіст.

Інтер’єр

Фото: carnewschina.com

Салон має схожість з седаном SU7, але є й значні відмінності. Поки шпигунські знімки поганої якості не показали панель приладів, тому її місце розміщення може бути іншим. Хоча видно такий самий великий екран інформаційно-розважальної системи.

На центральній консолі більше немає кнопок, присутніх в SU7, замість цього є подвійна бездротова зарядна панель для мобільного телефону та два тримачі для напоїв.

Характеристики

Версія кросовера з одним двигуном використовуватиме електромотор потужністю 220 кВт на задній осі, що забезпечує максимальний крутний момент 400 Нм.

на задній осі, що забезпечує максимальний крутний момент Версія з подвійним двигуном отримає електромотор потужністю 220 кВт з крутним моментом 338 Нм на передній осі та електродвигун потужністю 275 кВт з крутним моментом 500 Нм на задній.

з крутним моментом на передній осі та електродвигун потужністю з крутним моментом на задній. Версія з вищими специфікаціями матиме архітектуру 800 В, що забезпечує надшвидку зарядку.

Очікується, що кросовер Xiaomi надійде в продаж у першій половині 2025 року.

Раніше ми писали про невдалий дебют електрокара Xiaomi SU7. Також повідомляли, що Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів.