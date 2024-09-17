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Похож на Ferrari — на дорогах заметили новый электрокроссовер Xiaomi MX11

17 сентября 2024 21:35
Валентин Бандура - Редактор
Новый электрический кроссовер Xiaomi будет похож на Ferrari Purosangue.
Xiaomi MX11. Фото: carnewschina.com
Валентин Бандура - Редактор

Шпионские фото нового кроссовера Xiaomi показали, что китайская компания уже не вдохновляется Porsche. Похоже, при создании новой модели под кодовым названием MX11 автопроизводитель переключился на Ferrari Purosangue.

Об этом сообщил Car News China.

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Дизайн

Фотографии по тестированию показывают кроссовер Xiaomi рядом с Audi A4 Avant, и оба автомобиля имеют одинаковую высоту. Так, MX11 имеет дизайн кроссовера-купе фастбека с изящной линией крыши, которая тянется к задней части автомобиля, придавая ему спортивный вид. При этом у кроссовера к тому же маленький дорожный просвет.

 

Похож на Ferrari - на дорогах заметили новый электрокроссовер Xiaomi MX11 - фото 1
Фото: carnewschina.com

Спереди MX11 похож на седан Xiaomi SU7. Капот приподнят с обеих сторон, а более дорогие версии оснащены блоком Lidar, установленным на крыше.

Похож на Ferrari - на дорогах заметили новый электрокроссовер Xiaomi MX11 - фото 2
Фото: carnewschina.com

Автомобиль занимает большую часть парковочного места, что свидетельствует о том, что он достаточно длинный. Изображение вместе с A4 Avant указывает на то, что они примерно одинаковой длины — 4762 мм.

Автомобиль оснащен желтыми тормозными суппортами, а конструкция двери багажника выглядит как утиный хвост.

Интерьер

Похож на Ferrari - на дорогах заметили новый электрокроссовер Xiaomi MX11 - фото 3
Фото: carnewschina.com

Салон имеет сходство с седаном SU7, но есть и значительные отличия. Пока шпионские снимки плохого качества не показали приборную панель, поэтому ее место размещения может быть другим. Хотя виден такой же большой экран информационно-развлекательной системы.

На центральной консоли больше нет кнопок, присутствующих в SU7, вместо этого есть двойная зарядная беспроводная панель для мобильного телефона и два держателя для напитков.

Характеристики

  • Версия кроссовера с одним двигателем будет использовать электромотор мощностью 220 кВт на задней оси, что обеспечивает максимальный крутящий момент 400 Нм.
  • Версия с двойным двигателем получит электромотор мощностью 220 кВт с крутящим моментом 338 Нм на передней оси и электродвигатель мощностью 275 кВт с крутящим моментом 500 Нм на задней.
  • Версия с более высокими спецификациями будет иметь архитектуру 800 В, что обеспечивает сверхбыструю зарядку.

Ожидается, что кроссовер Xiaomi поступит в продажу в первой половине 2025 года.

Ранее мы писали о неудачном дебюте электрокара Xiaomi SU7. Также сообщалось, что Xiaomi профинансировала выпуск электрического спорткара по цене до 42 тыс. долларов.

Китай авто электрокары Xiaomi автомобиль електромобиль

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