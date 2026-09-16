ТОП-7 сімейних авто, в яких легко встановити три дитячі крісла

Acura MDX 2025 року. Фото: netcarshow.com

Багатодітні батьки добре знають складність розміщення кількох дитячих сидінь в одному салоні. Габарити кузова від виробника не завжди гарантують зручність під час реального використання. Фахівці Consumer Reports провели практичне тестування та назвали зручні сімейні автомобілі для перевезення трьох дітей на другому ряду. Результати випробувань виявили як беззаперечних фаворитів, так і моделі з певними нюансами.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Просторі кросовери

Японський преміальний кросовер Acura MDX з трьома рядами сидінь пропонує просторий салон і легко вміщує три дитячі крісла поруч на другому ряду. Страховий інститут дорожньої безпеки США надав цій моделі високу оцінку за наявність додаткових та зручно розташованих точок кріплення ISOFIX.

Німецький кросовер Audi Q7 виявився одним з найпрактичніших у класі, адже отримав фіксатори нижніх та верхніх ременів на всіх п'яти задніх пасажирських місцях.

Моделі Honda Passport та Pilot побудовані на спільній технічній платформі та чудово адаптовані під перевезення кількох дітей. Компактніший дворядний Passport отримав найвищу нагороду за рівнем безпеки та пропонує надійне кріплення крісел на всьому дивані.

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Німецький трирядний кросовер Volkswagen Atlas також дозволяє зафіксувати три сидіння поруч, проте експерти відзначили занадто глибоке розташування нижніх анкерів, що вимагає зусиль під час монтажу.

Зручні мінівени

Японський мінівен Honda Odyssey став справжнім еталоном практичності завдяки висувній системі сидінь другого ряду Magic Slide. Автомобіль отримав нижні та верхні фіксатори практично на всіх пасажирських місцях, зручні зсувні двері, камери спостереження за заднім рядом та розважальну мультимедійну систему.

Корейський мінівен Kia Carnival у 8-місному виконанні дає змогу легко зафіксувати потрібну кількість сидінь, але вимагає звикання до прихованих верхніх анкерів.

Японський гібридний мінівен Toyota Sienna демонструє помірну витрату пального на рівні близько 6,5 л/100 км та володіє величезним внутрішнім простором. Його 8-місна версія оснащена зручними точками кріплення на всіх трьох пасажирських місцях середнього ряду.

Завдяки зсувним дверям та низькій підлозі всі протестовані мінівени забезпечують максимальну зручність під час щоденної посадки дітей.

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