ТОП-7 семейных авто, в которых легко установить три детских кресла

Acura MDX 2025 года. Фото: netcarshow.com

Родители многодетных семей хорошо знают, насколько сложно разместить несколько детских сидений в одном салоне. Габариты кузова, указанные производителем, не всегда гарантируют удобство при реальном использовании. Специалисты Consumer Reports провели практические испытания и назвали удобные семейные автомобили для перевозки трех детей на втором ряду. Результаты испытаний выявили как бесспорных фаворитов, так и модели с определенными нюансами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Реклама

Просторные кроссоверы

Японский премиальный кроссовер Acura MDX с тремя рядами сидений предлагает просторный салон и легко вмещает три детских кресла рядом на втором ряду. Институт страховой безопасности дорожного движения США высоко оценил эту модель за наличие дополнительных и удобно расположенных точек крепления ISOFIX.

Немецкий кроссовер Audi Q7 оказался одним из самых практичных в своем классе, ведь он получил фиксаторы нижних и верхних ремней на всех пяти задних пассажирских местах.

Модели Honda Passport и Pilot построены на общей технической платформе и отлично адаптированы для перевозки нескольких детей. Более компактный двухрядный Passport получил высшую награду за уровень безопасности и предлагает надежное крепление кресел на всем сиденье.

Читайте также:

Немецкий трёхрядный кроссовер Volkswagen Atlas также позволяет закрепить три кресла рядом, однако эксперты отметили слишком глубокое расположение нижних анкеров, что требует усилий при установке.

Удобные минивэны

Японский минивэн Honda Odyssey стал настоящим эталоном практичности благодаря выдвижной системе сидений второго ряда Magic Slide. Автомобиль получил нижние и верхние фиксаторы практически на всех пассажирских местах, удобные сдвижные двери, камеры наблюдения за задним рядом и развлекательную мультимедийную систему.

Корейский минивэн Kia Carnival в 8-местной комплектации позволяет легко зафиксировать нужное количество сидений, но требует привыкания к скрытым верхним анкерам.

Японский гибридный минивэн Toyota Sienna демонстрирует умеренный расход топлива на уровне около 6,5 л/100 км и обладает огромным внутренним пространством. Его 8-местная версия оснащена удобными точками крепления на всех трех пассажирских местах среднего ряда.

Благодаря сдвижным дверям и низкому полу все протестированные минивэны обеспечивают максимальное удобство при ежедневной посадке детей.

Ранее Новини.LIVE писали, какие семейные кроссоверы 2026 года мощнее Bugatti Veyron. Сегодня обычные автомобили для поездок с детьми предлагают характеристики, которые раньше были доступны только владельцам дорогих суперкаров.

Также читайте о пяти лучших семейных минивэнах с пробегом. Они остаются лидерами сегмента благодаря своей универсальности и высокому ресурсу двигателей.