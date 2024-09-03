Експрес-тестування з ПДР — яка траєкторія дозволена

Де можна повернути? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача на знання дорожніх знаків. За якою з траєкторій дозволено поворот праворуч водієві синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

За траєкторією 1. За траєкторією 2. За обома траєкторіями. За жодної з траєкторій.

Розбір задачі

Водій синьої машини має намір повернути праворуч. На перехресті встановлено знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено", який, виходячи зі своєї назви, забороняє поворот праворуч.

Але дія знаку поширюється лише на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими його встановлено.

На малюнку зображено два повороти праворуч — напрямки 1 та 2. Знак встановлено перед поворотом 2, відповідно поворот праворуч заборонено лише в цьому напрямку. А значить поворот праворуч за траєкторією 1 дозволений.

Правильна відповідь №1

Раніше ми запитували, хто з водіїв порушить правила під час обгону на дорозі. Також пропонували тест з ПДР на черговість проїзду перехрестя.