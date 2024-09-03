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Швидкий тест з ПДР — по якій з траєкторій дозволено поворот праворуч

3 вересня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тестування з ПДР — яка траєкторія дозволена
Де можна повернути? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків. За якою з траєкторій дозволено поворот праворуч водієві синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторією 1.
  2. За траєкторією 2.
  3. За обома траєкторіями.
  4. За жодної з траєкторій.

Розбір задачі

Швидкий тест з ПДР — по якій з траєкторій дозволено поворот праворуч - фото 1

Водій синьої машини має намір повернути праворуч. На перехресті встановлено знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено", який, виходячи зі своєї назви, забороняє поворот праворуч.

 

Швидкий тест з ПДР — по якій з траєкторій дозволено поворот праворуч - фото 2

Але дія знаку поширюється лише на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими його встановлено.

На малюнку зображено два повороти праворуч — напрямки 1 та 2. Знак встановлено перед поворотом 2, відповідно поворот праворуч заборонено лише в цьому напрямку. А значить поворот праворуч за траєкторією 1 дозволений.

Правильна відповідь №1

Раніше ми запитували, хто з водіїв порушить правила під час обгону на дорозі. Також пропонували тест з ПДР на черговість проїзду перехрестя.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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