Експрес-тест з ПДР — хто з водіїв порушує правила

Хто порушник? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків. Хто з водіїв транспортних засобів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водій зеленого авто. Водій помаранчевого авто. Водій синього авто. Усі водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

На перехресті водій помаранчевого авто повертає праворуч, водій синього — ліворуч, а водій зеленої машини має намір повернути ліворуч на парковку до перехрестя.

На ділянці встановлені знаки пріоритету: 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу"; інформаційно-вказівні: 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса" та 5.42.1 "Місце для стоянки"; наказовий знак: 4.1 "Рух прямо".

Інформаційно-вказівні знаки в зображеній ситуації водіїв ні до чого не зобовʼязують. Знаки пріоритету також в цьому випадку не грають ролі, адже усі водії їдуть головною дорого, а інших машин там немає.

На питання про порушення правил дасть відповідь виконання вимог знаку 4.1 "Рух прямо", який дозволяє водіям рухатися лише за вказаним напрямком, тобто він забороняє повороти та розворот.

Дія цього знака, установленого на початку дороги або за перехрестям, поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. Тобто на перехресті водії помаранчевого та синього авто вже мають повне право виконати повороти.

Також знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території. Водій зеленого авто якраз збирається заїхати на прилеглу територію (стоянку), але вона знаходиться не праворуч, а ліворуч. Тобто такий поворот заборонений.

Правильна відповідь №1

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