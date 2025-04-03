Экспресс-тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила

Быстрый тест ПДД — кто из водителей нарушает правила
Задача на знание дорожных знаков. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель зеленого авто.
- Водитель оранжевого авто.
- Водитель синего авто.
- Все водители нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
На перекрестке водитель оранжевого авто поворачивает направо, водитель синего — налево, а водитель зеленой машины намерен повернуть налево на парковку до перекрестка.
На участке установлены знаки приоритета: 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу"; информационно-указательные: 5.45.1 "Пункт остановки автобуса" и 5.42.1 "Место для стоянки"; предписывающий знак: 4.1 "Движение прямо".
Информационно-указательные знаки в изображенной ситуации водителей ни к чему не обязывают. Знаки приоритета также в этом случае не играют роли, ведь все водители едут по главной дороге, а других машин там нет.
На вопрос о нарушении правил даст ответ выполнение требований знака 4.1 "Движение прямо", который позволяет водителям двигаться только по указанному направлению, то есть он запрещает повороты и разворот.
Действие этого знака, установленного в начале дороги или за перекрестком, распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка. То есть на перекрестке водители оранжевого и синего авто уже имеют полное право выполнить повороты.
Также знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории. Водитель зеленого авто как раз собирается заехать на прилегающую территорию (стоянку), но она находится не справа, а слева. То есть такой поворот запрещен.
Правильный ответ №1
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