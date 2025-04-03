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Быстрый тест ПДД — кто из водителей нарушает правила

3 апреля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Водитель зеленого авто.
  2. Водитель оранжевого авто.
  3. Водитель синего авто.
  4. Все водители нарушают правила.
  5. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила?

На перекрестке водитель оранжевого авто поворачивает направо, водитель синего — налево, а водитель зеленой машины намерен повернуть налево на парковку до перекрестка.

На участке установлены знаки приоритета: 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу"; информационно-указательные: 5.45.1 "Пункт остановки автобуса" и 5.42.1 "Место для стоянки"; предписывающий знак: 4.1 "Движение прямо".

Информационно-указательные знаки в изображенной ситуации водителей ни к чему не обязывают. Знаки приоритета также в этом случае не играют роли, ведь все водители едут по главной дороге, а других машин там нет.

На вопрос о нарушении правил даст ответ выполнение требований знака 4.1 "Движение прямо", который позволяет водителям двигаться только по указанному направлению, то есть он запрещает повороты и разворот.

Действие этого знака, установленного в начале дороги или за перекрестком, распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка. То есть на перекрестке водители оранжевого и синего авто уже имеют полное право выполнить повороты.

Также знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории. Водитель зеленого авто как раз собирается заехать на прилегающую территорию (стоянку), но она находится не справа, а слева. То есть такой поворот запрещен.

Правильный ответ №1

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