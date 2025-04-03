Экспресс-тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель зеленого авто. Водитель оранжевого авто. Водитель синего авто. Все водители нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

На перекрестке водитель оранжевого авто поворачивает направо, водитель синего — налево, а водитель зеленой машины намерен повернуть налево на парковку до перекрестка.

На участке установлены знаки приоритета: 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу"; информационно-указательные: 5.45.1 "Пункт остановки автобуса" и 5.42.1 "Место для стоянки"; предписывающий знак: 4.1 "Движение прямо".

Информационно-указательные знаки в изображенной ситуации водителей ни к чему не обязывают. Знаки приоритета также в этом случае не играют роли, ведь все водители едут по главной дороге, а других машин там нет.

На вопрос о нарушении правил даст ответ выполнение требований знака 4.1 "Движение прямо", который позволяет водителям двигаться только по указанному направлению, то есть он запрещает повороты и разворот.

Действие этого знака, установленного в начале дороги или за перекрестком, распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка. То есть на перекрестке водители оранжевого и синего авто уже имеют полное право выполнить повороты.

Также знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории. Водитель зеленого авто как раз собирается заехать на прилегающую территорию (стоянку), но она находится не справа, а слева. То есть такой поворот запрещен.

Правильный ответ №1

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