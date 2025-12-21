Експрес-тест ПДР: як правильно виконати розворот

Яка траєкторія? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією може виконати розворот водій авто у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. За будь-якою траєкторією. Розворот заборонений.

Розбір задачі

На дорозі з двома смугами руху у кожному напрямку та двома трамвайними коліями посередині на одному рівні з проїзною частиною водій розглядає дві траєкторії — А (з трамвайної колії попутного напрямку) та Б (з крайньої лівої смуги).

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16 "Напрямки руху по смугах", 5.18 "Напрямок руху по смузі" або розміткою 1.18".

На ділянці встановлений дорожній знак 5.16 "Напрямки руху по смугах". Отже, виконувати розворот потрібно з лівої смуги.

Правильна відповідь

№2

