Главная Авто Быстрый тест ПДД — как правильно выполнить разворот

Быстрый тест ПДД — как правильно выполнить разворот

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 12:30
Экспресс-тест ПДД: как правильно выполнить разворот
Какая траектория? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой траектории может выполнить разворот водитель авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. По любой траектории.
  4. Разворот запрещен.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як правильно виконати розворот?

На дороге с двумя полосами движения в каждом направлении и двумя трамвайными путями посередине на одном уровне с проезжей частью водитель рассматривает две траектории разворота — А (с трамвайного пути попутного направления) и Б (с крайней левой полосы).

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16 "Направления движения по полосам", 5.18 "Направление движения по полосе" или разметкой 1.18".

На участке установлен дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам". Следовательно, выполнять разворот нужно с левой полосы.

Правильный ответ

№2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
