Експрес-тест ПДР: чи дозволений розворот

Як проїхати? Фото: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію виконати розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Водій бачить попереду дорожній знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

Також читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".

Порушуючи вимогу знаку, водій опиниться на зустрічній смузі руху кругового перехрестя.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: