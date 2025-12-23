Експрес-тест ПДР: чи дозволений розворот

Швидкий тест ПДР — чи дозволений розворот
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію виконати розворот у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
Водій бачить попереду дорожній знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.
Також читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".
Порушуючи вимогу знаку, водій опиниться на зустрічній смузі руху кругового перехрестя.
Правильна відповідь
№2
