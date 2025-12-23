Відео
Швидкий тест ПДР — чи дозволений розворот

Дата публікації: 23 грудня 2025 20:40
Експрес-тест ПДР: чи дозволений розворот
Як проїхати? Фото: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію виконати розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може водій виконати розворот?

Водій бачить попереду дорожній знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом.

Також читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".

Порушуючи вимогу знаку, водій опиниться на зустрічній смузі руху кругового перехрестя.

Правильна відповідь

№2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
