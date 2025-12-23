Экспресс-тест ПДД: разрешен ли разворот: разрешен ли разворот

Как проехать? Фото: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Разрешено ли водителю выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель видит впереди дорожный знак 4.10 "Круговое движение", который требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

Также читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".

Нарушая требование знака, водитель окажется на встречной полосе движения кругового перекрестка.

Правильный ответ

№2

