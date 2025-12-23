Экспресс-тест ПДД: разрешен ли разворот: разрешен ли разворот

Быстрый тест ПДД — разрешен ли разворот
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Разрешено ли водителю выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель видит впереди дорожный знак 4.10 "Круговое движение", который требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.
Также читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".
Нарушая требование знака, водитель окажется на встречной полосе движения кругового перекрестка.
Правильный ответ
№2
