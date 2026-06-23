Шкідливі міфи про домашні засоби для догляду за автомобілем

Водій полірує авто зубною пастою. Фото: toyota.co.uk

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Досить часто під час самостійного очищення автомобіля виникає спокуса скористатися популярними домашніми засобами, особливо коли під рукою немає автохімії. Бажання зекономити час або кошти змушує водіїв експериментувати з продуктами, які розроблені виключно для побутових потреб. Проте далеко не всі компоненти з кухонної полиці або ванної кімнати є безпечними для делікатних автомобільних поверхонь.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Зубна паста

Цей продукт справді містить у своїй структурі дрібні абразивні компоненти, які за своєю логікою нагадують полірувальні суміші. У разі виникнення поодиноких мікроскопічних подряпин на кузові ручне локальне затирання з великою обережністю може дати тимчасовий результат. Проте передбачити точний вплив невідомого хімічного складу на лакофарбове покриття неможливо через відсутність спеціальних змащувальних речовин.

Використання зубної пасти разом з електричними полірувальними машинками суворо заборонено в будь-яких ситуаціях. Продукт не вміє ефективно відводити тепло від розігрітої поверхні, тому на кузові миттєво з'являються стійкі голограми та мікропошкодження. Так само неефективним є тривале полірування пластикових фар, адже паста не містить захисних компонентів проти ультрафіолету, тому невдовзі оптика пожовтіє ще сильніше.

Очищення дисків

Для боротьби з чорним нагаром від гальмівних колодок на колесах деякі автовласники застосовують агресивні спреї, призначені для миття духовок або камінів. Такі речовини справді швидко розчиняють застарілий бруд, проте їхня основа містить концентровані кислоти або луги. Позаяк 99,9% автомобільних колісних дисків покриті захисним лаком, побутова хімія викликає його стрімке пожовтіння, появу незмивних плям та спровокує швидку корозію металу.

З аналогічних причин варто повністю відмовитися від мийних засобів для ванних кімнат, які містять ударні дози речовин для видалення вапняного нальоту. Замість ризикованих експериментів краще дотримуватися регулярного делікатного миття звичайною водою з автошампунем, яка не дозволяє бруду в'їдатися в структуру матеріалу. Для відновлення занедбаного стану дисків доцільно використовувати виключно професійні пасти різної зернистості та захисний віск.

Кухонні засоби

Категорично не рекомендується використовувати рідкі засоби для миття посуду замість спеціального автомобільного шампуню під час очищення кузова. Якщо такий мильний розчин випадково висохне під сонячними променями, на лаку залишаться складні хімічні плями, які доведеться видаляти глибоким механічним поліруванням. Крім того, подібні концентрати розроблені для боротьби з харчовим жиром, але абсолютно безпорадні проти дорожнього пилу та гудрону.

Головна небезпека полягає в тому, що рідина для посуду повністю змиває будь-які раніше нанесені захисні воскові чи керамічні покриття. Очищений таким агресивним способом автомобіль позбавляється захисного бар'єра та починає бруднитися в кілька разів швидше, ніж зазвичай. Натомість слабкий розчин цього засобу цілком придатний для безпечного протирання пластикової панелі приладів або моніторів у салоні.

Очищення скла

Популярний у минулому метод осушення автомобільного скла за допомогою старих паперових газет сьогодні вважається застарілим та шкідливим. Сучасна друкарська фарба містить велику кількість стійких хімічних сполук, які під час тертя залишають на поверхні невидиму тонку плівку. Цей мікрошар суттєво погіршує оптичні властивості прозорого елемента, створюючи небезпечні відблиски та розмиття під час руху в темну пору доби.

Для отримання ідеального результату без розводів набагато краще скористатися якісними паперовими рушниками, які чудово вбирають вологу зсередини салону.

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