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Що зміниться для українських водіїв — важливі нововведення 2025

1 грудня 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Під ялинку — що зміниться для українських водіїв у 2025 році
Автомобілі в Україні. Фото: zaxid.net
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

З 1 січня 2025 року на українському авторинку відбудеться кілька змін. Всі вони вплинуть, як на автовласників, так і на бізнеси, чия діяльність так чи інакше пов’язана з автомобілями.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Євро-6

Нові та вживані сідлові тягачі, вантажні автомобілі (всіх груп), спецтехніка (автокрани, будівельна техніка, евакуатори тощо), автобуси, а також нові легкові автомобілі, які подаються на першу реєстрацію, повинні відповідати екологічному стандарту "Євро-6".

Машини, які відповідають цим нормам, на ринку присутні орієнтовно з 2015 року. Відповідно, мінімальний вік перелічених вживаних транспортних засобів зменшиться на 6 років відносно чинного поки "Євро-5", що підіймає планку мінімальної ціни для них.

Не зачеплять ці зміни легкові авто з пробігом — для них залишається мінімальною вимогою відповідність "Євро-2" або аналогічному стандарту.

Пільги на електрокари

Закінчується дія пільгового розмитнення електромобілів, при якому залишався лише порівняно невеликий акциз (1 євро за 1 кВт-год місткості батареї, на практиці — від 20 до 100 євро за один автомобіль).

Пільги дозволили зрости парку електромобілів в Україні до понад 130 тис. машин, що більше, ніж в деяких європейських країнах з кількістю населення, подібною, як в Україні.

Проте, скоріш за все, пільги будуть скасовані 31 грудня 2025 року (крім збору за першу реєстрацію), оскільки наразі немає жодної зареєстрованої у Верховній Раді ініціативи, яка б могла продовжити дію цих правил. Країні потрібні гроші. Навряд хтось з нардепів наважиться запропонувати продовжити нульове розмитнення для електромобілів.

Автострахування

Всі договори автоцивілки, укладені й оплачені до 31.12.2024 залишаться чинними до дати завершення дії договору. Але коли він закінчиться — діятимуть нові правила.

Насамперед відбудеться збільшення лімітів страхових виплат, замість 160 тис. грн за пошкодження майна, та 320 тис. грн за шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю потерпілого, зростуть відповідно до 250 тис. грн (1,25 млн грн на подію) та 500 тис. грн (5 млн на подію).

Всі договори укладатимуться без франшизи, кожен поліс передбачатиме можливість прямого врегулювання, виплати за пошкоджені елементи здійснюватимуться без урахування їхнього зносу (амортизації), Європротоколом можна буде користуватися без окремих грошових лімітів.

Пільгові категорії водіїв, які зараз мають право на безплатну підтримку від МТСБУ у разі пошкодження чужого майна, втратять цю можливість, натомість їм буде запропонована 50% знижка на поліси обов’язкового автострахування.

Зростуть ціни, позаяк страховикам доведеться у кошториси закласти нові збільшені ліміти, нульову франшизу та безлімітний Європротокол. Плюс нові правила передбачають зняття всіх обмежень на ціноутворення страховиками.

Раніше ми писали, як та чому в Україні подешевшали електромобілі. Також розповідали, як змінювалися смаки українців на електрокари протягом останніх 10 років.

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