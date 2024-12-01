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Что изменится для украинских водителей — важные нововведения 2025

1 декабря 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Под елочку — что изменится для украинских водителей в 2025 году
Автомобили в Украине. Фото: zaxid.net
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

С 1 января 2025 года на украинском авторынке произойдет несколько изменений. Все они повлияют как на автовладельцев, так и на бизнесы, чья деятельность так или иначе связана с автомобилями.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Евро-6

Новые и подержанные седельные тягачи, грузовые автомобили (всех групп), спецтехника (автокраны, строительная техника, эвакуаторы и т.п.), автобусы, а также новые подаваемые на первую регистрацию легковые автомобили должны соответствовать экологическому стандарту "Евро-6".

Машины, соответствующие этим нормам на рынке, присутствуют ориентировочно с 2015 года. Соответственно, минимальный возраст перечисленных подержанных транспортных средств уменьшится на 6 лет по отношению к действующему пока "Евро-5", что поднимает планку минимальной цены для них.

Не коснутся этих изменений легковые автомобили с пробегом — для них остается минимальным требованием соответствие "Евро-2" или аналогичному стандарту.

Льготы на электрокары

Заканчивается действие льготного растаможивания электромобилей, при котором оставался лишь сравнительно небольшой акциз (1 евро за 1 кВт-ч емкости батареи, на практике от 20 до 100 евро за один автомобиль).

Льготы позволили вырасти парку электромобилей в Украине до более 130 тыс. машин, что больше, чем в некоторых европейских странах с количеством населения, подобным Украине.

Однако, скорее всего, льготы будут отменены 31 декабря 2025 года (кроме сбора за первую регистрацию), поскольку пока нет никакой зарегистрированной в Верховной Раде инициативы, которая могла бы продолжить действие этих правил. Стране нужны деньги. Вряд ли кто-нибудь из нардепов решится предложить продолжить нулевое растаможивание для электромобилей.

Автострахование

Все договоры автогражданки, заключенные и оплаченные до 31.12.2024, останутся в силе до даты завершения действия договора. Но когда он закончится, будут действовать новые правила.

В первую очередь, произойдет увеличение лимитов страховых выплат, вместо 160 000 грн за повреждение имущества, и 320 000 грн за ущерб, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, возрастут соответственно до 250 000 грн (1,25 млн грн на событие) и 500 000 грн (5 млн на событие).

Все договоры будут заключаться без франшизы, каждый полис будет предусматривать возможность прямого урегулирования, выплаты за поврежденные элементы будут производиться без учета их износа (амортизации), Европротоколом можно будет пользоваться без отдельных денежных лимитов.

Льготные категории водителей, которые сейчас имеют право на бесплатную поддержку от МТСБУ в случае повреждения чужого имущества, лишатся этой возможности, им же будет предоставлена 50% скидка на полисы обязательного автострахования.

Вырастут цены, так как страховщикам придется в сметы заложить новые увеличенные лимиты, нулевую франшизу и безлимитный Европротокол. Плюс новые правила предполагают снятие всех ограничений на ценообразование страховщиками.

Ранее мы писали, как и почему в Украине подешевели электромобили. Также рассказывали, как менялись вкусы украинцев на электрокары за последние 10 лет.

бензин авто Украина электрокары бизнес автомобиль водители електромобиль автогражданка 2025 год

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