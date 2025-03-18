Які продукти Volkswagen може виробляти для потреб армії

Штаб-квартира Volkswagen у Вольфсбурзі. Фото: wikimedia.org

Volkswagen заявив про можливість виробництва військового обладнання для потреб німецької армії в межах європейського проєкту з посилення обороноздатності. Генеральний директор автовиробника Олівер Блюм підкреслив, що компанія готова розглядати можливі проєкти, хоча пропозицій від потенційних партнерів ще не надходило.

Що саме може запропонувати оборонному комплексу Volkswagen написав AUTO-Consulting.

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Старі можливості Volkswagen

Робота на оборонку сьогодні дасть можливість Volkswagen насамперед знайти додаткові ресурси для збереження виробництва в Європі на тлі внутрішньої кризи, й стати потужним гравцем у військовому сегменті.

Volkswagen вже був одним з ключових виробників військової техніки напередодні та під час Другої світової війни. Саме завод у Вольфсбурзі використовувався для виробництва військових транспортерів Kdf 82 та Kdf 166, замість VW Kafer.

При цьому Volkswagen виготовляв військові транспортери й після війни, навіть був одним з постачальників Бундесверу. Саме на VW T4 у військовому виконанні часто їздили прикордонники, а повнопривідні автобуси від VW доволі часто використовували спецслужби.

На що здатен Volkswagen

Вантажівка HX. Фото: wikipedia.org

Автогігант може стати виробником техніки суто військового призначенні, наприклад транспортерів або елементів артилерійської установки. Наприклад, у напівсамохідних гаубицях FN 77 застосовувалися двигуни VW для допомоги висування на позицію.

Щобільше у Volkswagen вже є приклади успішних проєктів в оборонній сфері. Наприклад, спільне підприємство Rheinmetall MAN Military Vehicles виробляє та постачає до війська вантажівки HX. Нагадаємо, зараз MAN є частиною Traton Group, що належить Volkswagen, разом зі Scania та International Motors LLC.

Сьогодні озвучена керівництвом позиція вказує на те, що Volkswagen готовий виробляти бронетехніку та автотехніку для армії.

Раніше ми писали, навіщо українці купляють німецькі авто з величезним пробігом. Також механік назвав Volkswagen Jetta одним з компактних авто, які варті своїх грошей у 2025 році.