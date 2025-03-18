Какие продукты Volkswagen может производить для нужд армии

Штаб-квартира Volkswagen в Вольфсбурге. Фото: wikimedia.org

Volkswagen заявил о возможности производства военного оборудования для нужд немецкой армии в рамках европейского проекта по усилению обороноспособности. Генеральный директор автопроизводителя Оливер Блюм подчеркнул, что компания готова рассматривать возможные проекты, хотя предложений от потенциальных партнеров еще не поступало.

Что именно может предложить оборонному комплексу Volkswagen написал AUTO-Consulting.

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Работа на оборонку сегодня позволит Volkswagen в первую очередь найти дополнительные ресурсы для сохранения производства в Европе на фоне внутреннего кризиса, и стать мощным игроком в военном сегменте.

Volkswagen уже был одним из ключевых производителей военной техники накануне и во время Второй мировой войны. Именно завод в Вольфсбурге использовался для производства военных транспортеров Kdf 82 и Kdf 166, вместо VW Kafer.

При этом Volkswagen производил военные транспортеры и после войны, даже был одним из поставщиков Бундесвера. Именно на VW T4 в военном исполнении часто ездили пограничники, а полноприводные автобусы от VW довольно часто использовали спецслужбы.

На что способен Volkswagen

Грузовик HX. Фото: wikipedia.org

Автогигант может стать производителем техники сугубо военного назначения, например транспортеров или элементов артиллерийской установки. Например, в полусамоходных гаубицах FN 77 применялись двигатели VW для помощи выдвижения на позицию.

Более того, у Volkswagen уже есть примеры успешных проектов в оборонной сфере. Например, совместное предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles производит и поставляет в войска грузовики HX. Напомним, сейчас MAN является частью Traton Group, принадлежащей Volkswagen, вместе со Scania и International Motors LLC.

Сегодня озвученная руководством позиция указывает на то, что Volkswagen готов производить бронетехнику и автотехнику для армии.

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