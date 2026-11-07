Обслуговування автомобіля. Фото: drive.com.au

Купівля вживаного автомобіля завжди вимагає проведення базового технічного обслуговування для створення власної точки відліку. Навіть запевнення попереднього власника про нещодавній сервіс не гарантують якісної підготовки машини. Своєчасна заміна основних витратних матеріалів від моторної оливи до комплекту ГРМ дозволяє уникнути раптових поломок. Раціональний підхід передбачає чіткий поділ робіт на термінові та ті, які виконуються за фактичним станом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Першочергові кроки

Відсутність документів про попередній сервіс вимагає негайного оновлення моторної оливи разом з масляним фільтром, адже саме ці матеріали захищають двигун від зносу. Під час вибору мастила важливо суворо дотримуватися специфікацій виробника силового агрегату, позаяк невідповідний допуск шкодить мотору не менше за прострочене обслуговування.

Одночасно з цим варто перевірити повітряний та салонний фільтри, які безпосередньо впливають на роботу двигуна та якість повітря всередині машини, а для дизельних модифікацій критичне значення має стан паливного елемента через чутливість апаратури до бруду.

У двигунах з ремінним приводом ГРМ відсутність даних про попередній сервіс є підставою для негайного оновлення ременя та роликів, адже його раптовий обрив призводить до дорогого ремонту. Разом з цим комплектом майстри зазвичай міняють і водяну помпу, якщо її приводить у рух той самий ремінь.

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Натомість ланцюговий привід ГРМ оцінюють за відсутністю сторонніх шумів та правильністю фаз, тому планово міняти ланцюг одразу після купівлі немає потреби.

Перевірка рідин

Окрему увагу після придбання машини варто приділити технічним рідинам, які з часом втрачають свої властивості. Гальмівна рідина є гігроскопічною та накопичує вологу, через що її стан потрібно оцінювати одразу. Антифриз також вимагає перевірки на рівень, колір, відсутність забруднень та температуру замерзання, щоб уберегти мотор від перегріву чи замерзання взимку.

Оновлення рідини в автоматичних коробках, варіаторах та роботах виконують за окремим регламентом разом з заміною фільтра, а в автомобілях з гідропідсилювачем керма додатково перевіряють стан рідини ГПК.

Оцінка стану

Водночас справні елементи підвіски, свічки запалювання, гальмівні диски та колодки абсолютно не потребують заміни лише через зміну власника. Шини оцінюють за глибиною протектора, відсутністю тріщин і датою виготовлення, а акумулятор перед зимовим сезоном тестують на пусковий струм і здатність тримати заряд.

Додатково у повнопривідних модифікаціях перевіряють мастило в редукторах і роздавальних коробках, тоді як у гібридах приділяють увагу чистоті системи охолодження тягової батареї.

Раніше Новини.LIVE писали, як виявити масложор у вживаному авто перед купівлею. Кілька простих перевірок під час огляду допоможуть вчасно помітити знос деталей.

Також читайте, коли Toyota та Honda рекомендують міняти моторну оливу. Більшість водіїв орієнтуються виключно на пробіг, що істотно скорочує життя силового блоку.