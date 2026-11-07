Техническое обслуживание автомобиля. Фото: drive.com.au

Покупка подержанного автомобиля всегда требует проведения базового технического обслуживания, чтобы определить исходное состояние. Даже заверения предыдущего владельца о недавнем прохождении ТО не гарантируют качественную подготовку машины. Своевременная замена основных расходных материалов от моторного масла до комплекта ГРМ позволяет избежать внезапных поломок. Рациональный подход предполагает четкое разделение работ на срочные и те, которые выполняются с учетом фактического состояния.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Первоочередные шаги

Отсутствие документов о предыдущем обслуживании требует немедленной замены моторного масла вместе с масляным фильтром, ведь именно эти материалы защищают двигатель от износа. При выборе масла важно строго соблюдать спецификации производителя силового агрегата, поскольку несоответствующий допуск наносит двигателю не меньший вред, чем просроченное обслуживание.

Одновременно с этим следует проверить воздушный и салонный фильтры, которые напрямую влияют на работу двигателя и качество воздуха внутри автомобиля, а для дизельных модификаций критическое значение имеет состояние топливного фильтра из-за чувствительности оборудования к загрязнениям.

В двигателях с ременным приводом ГРМ отсутствие данных о предыдущем обслуживании является основанием для немедленной замены ремня и роликов, ведь его внезапный обрыв приводит к дорогостоящему ремонту. Вместе с этим комплектом мастера обычно меняют и водяной насос, если его приводит в движение тот же ремень.

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Зато цепной привод ГРМ оценивают по отсутствию посторонних шумов и правильности фаз, поэтому планово менять цепь сразу после покупки нет необходимости.

Проверка жидкостей

Отдельное внимание после приобретения автомобиля стоит уделить техническим жидкостям, которые со временем теряют свои свойства. Тормозная жидкость гигроскопична и накапливает влагу, из-за чего ее состояние нужно оценивать сразу. Антифриз также требует проверки на уровень, цвет, отсутствие загрязнений и температуру замерзания, чтобы уберечь двигатель от перегрева или замерзания зимой.

Замену жидкости в автоматических коробках передач, вариаторах и роботах выполняют в соответствии с отдельным регламентом вместе с заменой фильтра, а в автомобилях с гидроусилителем руля дополнительно проверяют состояние жидкости ГУР.

Оценка состояния

В то же время исправные элементы подвески, свечи зажигания, тормозные диски и колодки совершенно не требуют замены только из-за смены владельца. Шины оценивают по глубине протектора, отсутствию трещин и дате изготовления, а аккумулятор перед зимним сезоном тестируют на пусковой ток и способность удерживать заряд.

Дополнительно в полноприводных модификациях проверяют масло в редукторах и раздаточных коробках, тогда как в гибридах уделяют внимание чистоте системы охлаждения тяговой батареи.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как выявить масложер в подержанном автомобиле перед покупкой. Несколько простых проверок во время осмотра помогут вовремя заметить износ деталей.

Также читайте, когда Toyota и Honda рекомендуют менять моторное масло. Большинство водителей ориентируются исключительно на пробег, что существенно сокращает срок службы силового агрегата.