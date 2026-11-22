Заміна свічок запалювання. Фото: autopartspro.co.uk

Викручені з мотора свічки запалювання можуть багато розповісти досвідченому механіку про стан силового агрегата. За відтінком та структурою відкладень на електродах легко визначити, наскільки правильно готується паливоповітряна суміш і чи немає прихованих несправностей у циліндрах. Своєчасний огляд цих деталей допомагає помітити збої в роботі двигуна на ранній стадії.

Про це "Авто Світу" розповів начальник департаменту сервісу "Укравто Груп" Олександр Чаленко, пишуть Новини.LIVE.

Реклама

Нормальний стан

Коричневий або світло-рудий нагар на робочій частині свідчить про те, що мотор працює в оптимальному режимі. Склад паливоповітряної суміші збалансований. Температура в камері згоряння тримається у межах норми.

Проте навіть за ідеального кольору пробіг деталі має значення, адже свічки належать до звичайних витратних матеріалів. З часом їхній центральний електрод зношується, заокруглюється та обростає зайвими відкладеннями, тому деталь потрібно вчасно замінити.

Тривожні симптоми

Білий або крейдяний наліт на кінчику ізолятора є серйозним приводом перевірити систему живлення та охолодження. Такий відтінок зазвичай з'являється через перегрів двигуна, проблеми з відведенням тепла або занадто бідну паливоповітряну суміш.

Читайте також:

Якщо нагар стає товстим, пухким і набуває горбистої структури, у камеру згоряння майже напевно потрапляє моторна олива. Іноді до схожих наслідків призводить використання невідповідного мастила. Також причиною нерідко стає заправка неякісним пальним.

Сухий оксамитовий нагар чорного кольору вказує на перезбагачену суміш або неправильне налаштування системи подачі пального. Крім того, причиною може бути занадто низьке гартівне число самої свічки або слабка іскра через несправності в системі запалювання.

Якщо на деталях з'явилися нетипові відкладення, водієві краще не експериментувати з налаштуваннями самостійно, а звернутися до автомеханіка. Конструкція сучасного автомобіля досить складна. Подальша їзда на несправному двигуні часто закінчується серйозним ремонтом, який обійдеться значно дорожче за вчасну діагностику.

Раніше Новини.LIVE писали, що таке правило 30-60-100 для системи запалювання автомобіля. Воно стосується своєчасної заміни свічок запалювання.

Також читайте, чому автомобіль не заводиться в дощ та що з цим робити. Вісім можливих причин, щоб не думати лише про повне затоплення усіх систем машини.