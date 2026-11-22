Замена свечей зажигания. Фото: autopartspro.co.uk

Снятые с двигателя свечи зажигания могут многое рассказать опытному механику о состоянии силового агрегата. По оттенку и структуре отложений на электродах легко определить, насколько правильно готовится топливовоздушная смесь и нет ли скрытых неисправностей в цилиндрах. Своевременный осмотр этих деталей помогает заметить сбои в работе двигателя на ранней стадии.

Об этом "Авто Світу" рассказал начальник департамента сервиса "Укравто Групп" Александр Чаленко, пишут Новини.LIVE.

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Нормальное состояние

Коричневый или светло-рыжий нагар на рабочей части свидетельствует, что двигатель работает в оптимальном режиме. Состав топливовоздушной смеси сбалансирован. Температура в камере сгорания держится в пределах нормы.

Однако даже при идеальном цвете пробег детали имеет значение, ведь свечи относятся к обычным расходным материалам. Со временем их центральный электрод изнашивается, закругляется и обрастает лишними отложениями, поэтому деталь нужно своевременно заменить.

Тревожные симптомы

Белый или меловой налет на кончике изолятора является серьезным поводом для проверки системы питания и охлаждения. Такой оттенок обычно появляется из-за перегрева двигателя, проблем с отводом тепла или слишком бедной топливовоздушной смеси.

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Если нагар становится толстым, рыхлым и приобретает бугристую структуру, в камеру сгорания почти наверняка попадает моторное масло. Иногда к подобным последствиям приводит использование неподходящего масла. Также причиной нередко становится заправка некачественным топливом.

Сухой бархатистый нагар черного цвета указывает на переобогащенную смесь или неправильную настройку системы подачи топлива. Кроме того, причиной может быть слишком низкое число нагрева самой свечи или слабая искра из-за неисправности в системе зажигания.

Если на деталях появились нетипичные отложения, водителю лучше не экспериментировать с настройками самостоятельно, а обратиться к автомеханику. Конструкция современного автомобиля достаточно сложна. Дальнейшая езда на неисправном двигателе часто заканчивается серьезным ремонтом, который обойдётся значительно дороже, чем своевременная диагностика.

Ранее Новини.LIVE писали, что такое правило 30-60-100 для системы зажигания автомобиля. Оно касается своевременной замены свечей зажигания.

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