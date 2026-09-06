Когда на самом деле нужно менять свечи зажигания в авто: реальные сроки

Свечи зажигания. Фото: goodcar.com

Заводские инструкции часто обещают длительный срок службы деталей двигателя. Однако реальные условия эксплуатации существенно корректируют эти оптимистичные расчеты. Обычные свечи зажигания изнашиваются значительно быстрее, чем указано производителем. Своевременное техническое обслуживание позволяет избежать серьезных поломок топливной системы и высоких затрат на ремонт.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса Укравто Груп Александр Чаленко, сообщают Новини.LIVE.

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Реальный ресурс

Автопроизводители часто указывают пробег до замены на уровне 100 000 км. Однако такие цифры рассчитаны на идеальные лабораторные условия и безупречное топливо. Постоянные перепады температур, вибрации и низкое качество бензина быстро разрушают электроды.

Эксперты советуют проверять состояние свечей зажигания каждые 15 000 км пробега. Даже дорогие иридиевые детали теряют свои свойства из-за примесей на сомнительных заправках. Токопроводящий налет от присадок сбивает искру, из-за чего цилиндр теряет рабочую мощность.

Риски просрочки

Для автомобилей с большим пробегом безопасный интервал замены сокращается до 20 000 км. Естественный износ свечей и попадание масла в камеру сгорания ускоряют образование нагара. Изношенный электрод требует более высокого напряжения для пробоя искрового зазора.

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Игнорирование этого срока создает повышенную нагрузку на катушки зажигания. Их покупка обходится значительно дороже, чем новый комплект свечей. Регулярная диагностика предотвращает пропуски зажигания и сохраняет ресурсы силового агрегата.

Ранее Новини.LIVE писали, что такое правило 30-60-100 для системы зажигания автомобиля. Даже незначительная отсрочка визита к мастерам может привести к серьезным повреждениям других важных компонентов автомобиля.

Также читайте, какие запчасти незаметно разрушают автомобиль. Даже при идеальном запуске двигателя и отсутствии сообщений об ошибках машина может находиться в зоне технического риска.