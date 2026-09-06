Коли насправді міняти свічки запалювання в авто: реальні терміни

Свічки запалювання. Фото: goodcar.com

Заводські інструкції часто обіцяють тривалий термін служби деталей двигуна. Проте реальні умови експлуатації суттєво коригують ці оптимістичні розрахунки. Звичайні свічки запалювання зношуються значно швидше за заявлені виробником показники. Вчасний сервіс дозволяє уникнути серйозних поломок паливної системи та високих витрат на ремонт.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу Укравто Груп Олександр Чаленко, повідомляють Новини.LIVE.

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Реальний ресурс

Автовиробники часто вказують пробіг до заміни на рівні 100 000 км. Проте такі цифри розраховані на ідеальні лабораторні умови та досконале пальне. Постійні перепади температур, вібрації та низька якість бензину швидко руйнують електроди.

Експерти радять перевіряти стан свічок запалювання кожні 15 000 км пробігу. Навіть дорогі іридієві деталі втрачають властивості через домішки на сумнівних заправках. Струмопровідний наліт від присадок збиває іскру, через що циліндр втрачає робочу потужність.

Ризики прострочення

Для автомобілів з великим пробігом безпечний інтервал заміни скорочується до 20 000 км. Природне зношування свічок та потрапляння мастила в камеру згоряння прискорюють утворення нагару. Зношений електрод вимагає вищої напруги для пробою іскрового проміжку.

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Ігнорування цього терміну створює підвищене навантаження на котушки запалювання. Їхня купівля коштує значно дорожче за новий комплект свічок. Регулярна діагностика запобігає пропускам детонації та зберігає ресурси силового агрегату.

Раніше Новини.LIVE писали, що таке правило 30-60-100 для системи запалювання автомобіля. Навіть незначне відтермінування візиту до майстрів може запустити процеси серйозного пошкодження інших важливих компонентів автомобіля.

Також читайте, які запчастини непомітно руйнують автомобіль. Навіть за умови ідеального запуску двигуна та відсутності повідомлень про помилки, машина може перебувати в зоні технічного ризику.