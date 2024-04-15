Українські водії назвали справжні причини заторів — дослідження

Водії не згодні на особисті обмеження. Фото: Новини.LIVE

Більшість українських автомобілістів прогнозовано не влаштовує якість вітчизняних доріг. Також водії постійно потерпають від заторів, але не готові піти на особисті обмеження їзди задля подолання цієї проблеми.

Про це свідчить опитування компанії Autolist, проведене на замовлення порталу Avtosota.

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Що робити з заторами

Кожен п’ятий українець вважає, що навіть у вихідні можна потрапити в затор у своєму населеному пункті.

При цьому 19% респондентів негативно ставляться до виділених смуг громадського транспорту, наполягаючи на тому, що вони лише зменшують проїзну частину для автомобілів. Хоча 80% досі позитивно ставляться до таких смуг.

69% українців, які мають автомобіль, використовують його щодня.

22% беруть авто кілька разів на тиждень.

7% їздять лише на вихідні або кілька разів на місяць.

2% ділять автомобіль з іншими членами сім’ї.

Водії вважають, щоб подолати затори, потрібно:

будувати дороги та об’їзди — 73%;

створювати парковки — 47%;

обмежити в’їзд автомобілів до центрів міст — 12%;

ділитися своїми автомобілями з іншими — 7% водіїв.

Поглиблення конфлікту

Автомобілісти та власники альтернативних видів транспорту (велосипеди, самокати, моноколеса тощо) не можуть дійти згоди.

Серед останніх, 91% респондентів вважають, що дорожня інфраструктура недостатньо розвинена та не регламентується, що змушує власників альтернативного транспорту їздити по громадських дорогах.

А серед водіїв авто 50% вважають, що велосипедисти, самокатники та ін. на дорогах підвищують ризик ДТП.

Раніше ми публікували дослідження, які машини купують люди різних професій в Україні та як українці ставляться до своїх автомобілів.