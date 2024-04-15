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Еще больше развязок и дорог — украинские водители назвали причины пробок

15 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Украинские водители назвали истинные причины пробок — исследование
Водители не согласны с личными ограничениями. Фото: Новини.LIVE
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Большинство украинских автомобилистов прогнозируемо не устраивает качество отечественных дорог. Также водители постоянно страдают от пробок, но не готовы пойти на личные ограничения езды для преодоления этой проблемы.

Об этом свидетельствует опрос компании Autolist, проведенный по заказу портала Avtosota.

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Что делать с пробками

Каждый пятый украинец считает, что даже в выходные можно попасть в пробку в своем населенном пункте.

При этом 19% респондентов негативно относятся к выделенным полосам общественного транспорта, настаивая на том, что они лишь уменьшают проезжую часть для автомобилей. Хотя 80% все еще положительно относятся к таким полосам.

  • 69% украинцев, у которых есть автомобиль, используют его каждый день.
  • 22% берут авто несколько раз в неделю.
  • 7% ездят только по выходным или несколько раз в месяц.
  • 2% делят автомобиль с другими членами семьи.

Водители считают, чтобы преодолеть пробки, нужно:

  • строить дороги и объезды — 73%;
  • создавать парковки — 47%;
  • ограничить въезд автомобилей в центры городов — 12%;
  • делиться своими автомобилями с другими — 7% водителей.

Углубление конфликта

Автомобилисты и владельцы альтернативных видов транспорта (велосипеды, самокаты, моноколеса и т.п.) не могут прийти к согласию.

Среди последних 91% респондентов считают, что дорожная инфраструктура недостаточно развита и не регламентируется, что заставляет владельцев альтернативного транспорта ездить по общественным дорогам.

А среди водителей авто 50% считают, что велосипедисты, самокатчики и т.д. на дорогах увеличивают риск ДТП.

Ранее мы публиковали исследования, какие машины покупают люди разных профессий в Украине и как украинцы относятся к своим автомобилям.

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